Nie daj się! 6 przyczyn przerywania diety

Głównym powodem rozpoczęcia diety jest chęć odzyskania szczupłej sylwetki, jednak w większości przypadków pierwsza dieta odchudzająca kończy się niepowodzeniem. Często i kolejne kuracje nie przynoszą oczekiwanych efektów, bo zbyt szybko rezygnujemy z dążenia do odzyskania zdrowia i redukcji zbędnych kilogramów. Dzieje się tak z kilku powodów, które warto poznać przed podjęciem decyzji o odchudzaniu.

Jak skutecznie schudnąć?

Skuteczne odchudzanie wymaga przede wszystkim wiedzy i chęci. Decyzja o stosowaniu diety nie może być decyzją pochopną i nieprzemyślaną lub podejmowaną jedynie pod wpływem nacisków bliskich nam osób. Pierwszą i podstawową zasadą, która pomoże dotrwać do końca diety i pozwoli utrzymać jej efekty jest wyznaczenie sobie realnego do osiągnięcia celu oraz znalezienie motywacji, która pomoże go nam osiągnąć. Nie można też zapominać o małych nagrodach – dieta nie jest karą, dlatego każdy sukces warto sobie odpowiednio wynagrodzić, oczywiście w sposób inny, niż wizytą w barze szybkiej obsługi lub w cukierni.

Przyczyny przerwania diety – co sprawia, że rezygnujemy z odchudzania?

1. Stres

Stosowanie diety nie może wywoływać u nas negatywnych emocji oraz wiązać się ze stresem, bo to psychika najczęściej powoduje, że rezygnujemy z odchudzania i wracamy do dawnych nawyków żywieniowych. Aby uniknąć niepowodzenia i wyrzutów sumienia trzeba wybrać odpowiedni moment na stosowanie diety. Nie powinniśmy decydować się na odchudzanie, aby sobie lub komuś cokolwiek udowadniać, bo wówczas musimy liczyć się z niepowodzeniem. Spokojne podejście do odchudzania oraz wybór odpowiedniego momentu stosowania diety, kiedy w naszym życiu nie zachodzą poważne zmiany, zwiększa szansę osiągnięcia wyznaczonego celu nawet o kilkadziesiąt procent.

2. Nieodpowiednie podejście do diety

Dieta nie może być dla nas karą za wcześniejsze grzeszki żywieniowe, bo wówczas nie będziemy w stanie zmotywować się do odchudzania. Zanim przejdziemy na dietę, warto uzmysłowić sobie, że odchudzamy się przede wszystkim dla zdrowia, które jest wartością bezcenną. Wówczas łatwiej będzie pokonać pojawiające się kryzysy i osiągnąć wyznaczony cel.

3. Brak wsparcia najbliższych

Brak wsparcia bliskich, którzy nie chcą wraz z nami zdrowo się odżywiać to kolejny z częstych powodów przerwania diety odchudzającej. Problem ten często pojawia się w rodzinach, których członkowie mają kłopoty z utrzymaniem prawidłowej masy ciała od kilku pokoleń. Co zrobić w takim przypadku? Dobrym sposobem na przekonanie bliskich do naszych racji i odchudzania jest wizyta u dietetyka lub psychodietetyka, który pomoże znaleźć dobre wyjście z patowej sytuacji.

4. Brak chęci

Dla chcącego nie ma rzeczy niemożliwych, jednak bardzo częstym powodem rezygnacji z diety jest tłumaczenie się brakiem czasu lub zdolności kulinarnych. Tak naprawdę to tylko wymówki, bo zdrowy posiłek możemy przygotować w kilkanaście minut i nie musimy w tym celu iść na kurs gotowania. Zamiast siedzieć na kanapie, lepiej udać się do kuchni i w końcu przekonać się, że samodzielne gotowanie nie jest wcale trudne.

5. Strach przed nieznanym

Strach jest wrogiem odchudzania i na równi ze stresem nie sprzyja stosowaniu diety. Czego się obawiamy? Obawiamy się zmian, które nie tylko dotyczą naszego sposobu odżywiania, ale także stylu życia. Boimy się przede wszystkim odrzucenia, konieczności rezygnacji ze spotkań towarzyskich, pytających spojrzeń przyjaciół, którzy nie są na diecie i tego, że ogłaszając naszą decyzję o stosowaniu diety, będziemy musieli też przyznać się do ewentualnej porażki.

6. Kulinarna nuda

Monotonna dieta to zabójstwo dla motywacji i jeden z powodów, które powodują, że szybko rezygnujemy z decyzji o odchudzaniu. Z tego względu warto od razu zrezygnować z głodówek i monodiet oraz poradzić się dietetyka, który pomoże dobrać skuteczną i różnorodną dietę odchudzającą.

