13 faktów, które przekonają cię do utraty wagi

Nie chcesz słyszeć o utracie masy ciała podczas pandemii, ale nie unikniesz tego: lekarze zauważają, że duża liczba pacjentów z COVID-19 ma nadwagę lub otyłość – szczególnie ci, u których rozwijają się zagrażające życiu powikłania. Osoby z otyłością są prawie 3 razy bardziej narażone na śmierć z powodu komplikacji wynikających z zakażenia koronawirusem przyczyniającym się do zachorowania na COVID-19, o czym mówi dr Mark Hyman.

Obecność dodatkowych kilogramów na ciele wiąże się z poważnymi problemami zdrowotnymi dosłownie od stóp do głów. Problemy mogą być w istocie najróżniejsze: od chorób serca i raka po choroby wątroby, nerek, żołądka i stawów. Poza skutkami zdrowotnymi mogą one skutecznie zmniejszyć twój poziom szczęścia i skrócić twoje życie. Oto jak dodatkowe kilogramy rujnują twoje zdrowie. Udostępnij to również przyjacielowi, siostrze lub współpracownikowi, ponieważ po tak długim okresie siedzenia w domach naprawdę wiele osób powinno o tym usłyszeć – i rozpocząć walkę z nadwyżką kilogramów.

Warto schudnąć, ponieważ...

