Czy Tabata pomaga w odchudzaniu?

Ćwiczenia Tabata to idealny wybór dla osób, które nie chcą spędzać wielu godzin na siłowni lub szybko nudzą się innymi rodzajami aktywności fizycznej. Trening Tabata trwa zaledwie 4 minuty, jednak połączenie intensywnego treningu interwałowego i umiarkowanego treningu aerobowego pozwala szybko zauważyć efekty ćwiczeń. Ogromną zaletą treningu Tabata jest to, że możemy wykonać go w zaciszu własnego domu.

Tabata – trening spalający tłuszcz

Coraz więcej osób szuka skutecznych sposobów na pozbycie się zbędnej tkanki tłuszczowej, która zagraża zdrowiu i wpływa na wygląd sylwetki. Kluczem do zdrowia i szczupłej sylwetki jest odpowiednio dobrana, zdrowa dieta, a jej uzupełnieniem powinna być aktywność fizyczna. Trening Tabata słynie ze swoich właściwości spalających tłuszcz i gwarantuje efekty w postaci usprawnienia przemiany materii, szybszej redukcji tkanki tłuszczowej, a także poprawy wydolności organizmu i kondycji fizycznej.

Dzięki ćwiczeniom Tabata można nie tylko wpłynąć na wygląd sylwetki, ale także efektywnie wspierać pracę organizmu, co jest niezwykle ważne nie tylko dla osób z nadwagą. Trening Tabata zapewnia lepsze dotlenienie organizmu, co przekłada się na poprawę funkcjonowania m.in. układu krwionośnego oraz mózgu.

Tabata na odchudzanie

Trening Tabata opracował japoński naukowiec Izumi Tabata w 1990 roku. Początkowo miał on służyć w celu poprawy wydolności łyżwiarzy szybkich, jednak jego zalety doceniły nie tylko osoby zawodowo związane ze sportem. Trening Tabata szybko stał się skutecznym sposobem na wsparcie redukcji zbędnych kilogramów i od wielu lat jest polecany dla osób chcących odzyskać szczupłą sylwetkę.

Wyjątkowa skuteczność krótkiego treningu Tabata kryje się w odpowiednio dobranym zestawie ćwiczeń interwałowych oraz aerobowych. Intensywny trening interwałowy w połączeniu z treningiem aerobowym o umiarkowanej intensywności podkręca metabolizm, rzeźbi sylwetkę, a także pozytywnie wpływa na ogólną kondycję organizmu i pozwala usprawnić funkcjonowanie osłabionych nadwagą narządów i układów np. mięśnia sercowego.

W czasie trwającego 4 minuty treningu Tabata poprawiamy wydolność beztlenową oraz tlenową, co pozwala stymulować procesy metaboliczne i szybciej spalać zgromadzoną tkankę tłuszczową także po zakończeniu ćwiczeń. Warto wiedzieć, że ze względu na dość dużą intensywność wykonywanego treningu interwałowego, konieczne jest stopniowe przyzwyczajanie organizmu do wysiłku, a sam trening Tabata nie jest polecany dla osób z dużą nadwagą i otyłością. Ważne: trening Tabata wykonujemy wówczas, gdy osiągniemy odpowiednią sprawność i poprawimy kondycję fizyczną.

Tabata – zasady

Trening Tabata nie jest treningiem skomplikowanym; można wykonać go w domu, co dodatkowo ułatwia redukcję zbędnych kilogramów i pozwala uniknąć stresu, który często towarzyszy osobom rozpoczynającym swoją przygodę z siłownią.

Zasady treningu Tabata uwzględniają:

minimum 5-minutową rozgrzewkę,



wykonywanie ćwiczeń przez 20 sekund (trzeba pamiętać o tym, aby starać się wykonać jak najwięcej powtórzeń wybranego ćwiczenia np. przysiadów),



10-sekundową przerwę po serii ćwiczeń.

Trening Tabata powinien uwzględniać wykonanie 8 powtórzeń ćwiczeń, jednak początkowo musimy dopasować jego intensywność do indywidualnej formy fizycznej i wytrzymałości organizmu. Osobom początkującym zaleca się wykonywanie 1-2 sesji treningu w tygodniu; wraz z poprawą kondycji i wytrzymałości można zdecydować się na dodatkowe sesje treningowe.

Podsumowując, trening Tabata pomaga schudnąć dzięki temu, że znacząco przyśpiesza przemianę materii także po zakończeniu sesji treningowej. Dodatkową zaletą ćwiczeń Tabata jest ich wpływ na funkcjonowanie organizmu oraz ogólną sprawność i kondycję fizyczną. Osoby decydujące się na ćwiczenia Tabata powinny pamiętać, że początkową intensywność treningu trzeba dopasować do wyjściowej formy fizycznej.