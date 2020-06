20 złych nawyków, które powodują odkładanie tłuszczu na brzuchu

Nawyki – wszyscy je mamy, zwłaszcza te nie najlepsze. Charakteryzują się tym, że wykonujemy jakieś czynności, choć nie zwracamy na to uwagi. Ale co powiesz na to, że mógłbyś zmienić swoje nawyki, abyś mógł zacząć automatycznie tracić zbędny tłuszcz, bez konieczności faktycznego myślenia o tym? Nowe badania wskazują, że możesz to zrobić – i jest to łatwiejsze niż myślisz.

Utrwalamy przeróżne nawyki, ponieważ oszczędzają nam czas i energię (nie musisz myśleć o tym, czy zrobić kawę rano – po prostu ją robisz) oraz dlatego, że dają nam poczucie komfortu i swoistej nagrody. Ale neurony w mózgu faktycznie oceniają profity i koszty nawyków, co oznacza, że ​​mogą być łatwiejsze do zmiany niż myślisz. Przełamanie złego nawyku może być tak proste, jak zwiększenie kary: odłóż pieniądze na zakup czegoś wyjątkowego, a następnie odbieraj z tej kwoty ceny poszczególnych łakoci, po które zwyczajowo sięgasz. Ostatecznie twój mózg zdecyduje, że w ogólnym rozrachunku poniesiony koszt nie jest wart tej chwilowej przyjemności.

