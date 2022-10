Kawa z cytryną na odchudzanie. Czy nowy trend ma sens?

Połączenie kawy z cytryną pomaga schudnąć? Nowy trend ma wielu zwolenników. Sprawdzamy, czy rzeczywiście kawa z cytryną może wspomóc proces odchudzania.

Jakie właściwości posiadają kawa i cytryna?

Połączenie kawy z cytryną może być mieszanką, która przyspiesza metabolizm. Kawa z dodatkiem cytryny to dość nietypowe połączenie, ale okazuje się, że może mieć wiele cennych właściwości.

Kawa znana jest ze swoich właściwości wspomagających spalanie tłuszczu. Może przyczynić się do utraty tkanki tłuszczowej, ponieważ bierze udział w procesach metabolicznych organizmu. Oprócz tego kofeina zawarta w kawie pobudza układ nerwowy, przyspiesza akcję serca, może odpowiadać za podwyższone ciśnienie krwi. Warto pamiętać, że przedawkowanie kofeiny jest niekorzystne dla naszego zdrowia. Może wywołać ból głowy, nerwowość, zaburzenia snu, problemy z koncentracją.

Cytryna z kolei znana jest ze swoim właściwości antyoksydacyjnych. Jest bogatym źródłem witaminy C, wspiera szczelność naczyń krwionośnych, dodaje energii i zmniejsza ryzyko zachorowania na infekcję wirusową. Cytryna wspomaga system odpornościowy i wspiera zachowanie dobrej kondycji fizycznej. Jak wynika z danych, włączenie witaminy C do diety może wykazywać działanie przeciwzapalne.

Czy można połączyć kawę z cytryną?

Kawa i cytryny są dwoma powszechnie lubianymi składnikami występującymi w prawie każdej kuchni. Kawa – jeden z najczęściej spożywanych napojów na świecie – jest wytwarzana przez parzenie palonych ziaren kawy. Wiele osób twierdzi, że pije ją codziennie, a jest tak lubiana głównie ze względu na zawartość kofeiny, która stymuluje ośrodkowy układ nerwowy oraz zwiększa czujność i poprawia nastrój.

Cytryny są trzecim najczęściej uprawianym owocem cytrusowym na świecie, po pomarańczach i mandarynkach. Są doskonałym źródłem witaminy C i przeciwutleniaczy oraz wielu innych dobroczynnych związków roślinnych, dlatego od wieków były używane ze względu na swoje właściwości lecznicze.

A gdyby tak połączyć kawę z cytryną? Zalecane jest tu zmieszanie 1 filiżanki (240 ml) kawy z sokiem z 1 cytryny.

Niektórzy mogą myśleć, że jest to co najmniej dziwna kombinacja, ale inni uważają, że korzyści przewyższają ten niespotykany smak.

Kawa i cytryny zapewniają wiele korzyści zdrowotnych

Zarówno kawa, jak i cytryny mają wiele udowodnionych korzyści zdrowotnych, które są głównie związane z wysoką zawartością przeciwutleniaczy. Są to cząsteczki, które chronią twoje ciało przed szkodliwym działaniem nadmiernej ilości wolnych rodników.

Oparte na dowodach zalety kawy

Palone ziarna kawy zawierają ponad 1000 związków bioaktywnych, ale kofeina i kwas chlorogenowy (CGA) wyróżniają się jako kluczowe związki aktywne o zdolności przeciwutleniającej. Wykazano, że oba związki aktywują szlaki, które chronią przed wzrostem raka, łącząc kawę ze zmniejszonym ryzykiem kilku rodzajów raka, w tym raka wątroby, prostaty, śluzówki macicy, piersi, przewodu pokarmowego i jelita grubego.

Ponadto kawa wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu 2, chorób serca i wątroby oraz depresji, a także choroby Alzheimera i Parkinsona.

Wreszcie, zawartość kofeiny odpowiada za działanie napoju wzmacniające energię, pozytywny wpływ na wydajność ćwiczeń wytrzymałościowych oraz zdolność do zwiększania liczby spalanych kalorii, co prowadzi do utraty wagi.

Oparte na dowodach zalety soku z cytryny

Cytryny są doskonałym źródłem witaminy C i flawonoidów, które działają jako silne przeciwutleniacze.

Zarówno witamina C, jak i flawonoidy cytrusowe są powiązane z niższym ryzykiem określonych nowotworów – mianowicie przełyku, żołądka, trzustki i raka piersi.

Oba związki zapewniają ochronę przed chorobami serca, podczas gdy witamina C chroni układ odpornościowy i pomaga zwalczać infekcje.

Jak widać, kawa i cytryny oferują szeroki zakres korzyści, które chronią twoje ciało przed przewlekłymi dolegliwościami. Jednak zmieszanie tych dwóch niekoniecznie przekłada się na bardziej efektywne działanie napoju.

Czy kawa z cytryną odchudza? Uchylamy rąbka tajemnicy

Kawa z cytryną na odchudzanie to sposób, który może wspomóc utrzymanie prawidłowej masy ciała. Warto jednak pamiętać, że nie powoduje spalania kalorii, może jedynie wspomóc metabolizm. Jeśli chcemy schudnąć, powinniśmy zmienić sposób odżywiania, a także zwiększyć poziom aktywności fizycznej. Kawa z cytryną może być dodatkiem wspierającym proces odchudzania.

Ile trzeba wypić kawy z cytryną, żeby schudnąć?

Zaleca się, by osoby, które chcą wspomóc metabolizm, wypijały jedną filiżankę kawy z cytryną dziennie. Najlepiej bez dodawania cukru, za to ze sporą ilością kropel soku z cytryny. Niektórzy dodają do takiej kawy szczyptę soli. Nie jest to może najpopularniejszy wybór, ale okazuje się, że taki napój może wspomagać utratę masy ciała i pozbycie się nadprogramowych kilogramów.

Co dodać do kawy, żeby schudnąć?

Aby schudnąć, wystarczy dodać do filiżanki czarnej kawy odrobinę imbiru. Imbir świetnie pobudza procesy trawienne, przyspiesza krążenie krwi i przyczynia się do większego spalania kalorii. Dobrym pomysłem jest dodanie do kawy również przypraw korzennych, np. cynamonu i kardamonu.

Popularne twierdzenia o piciu kawy z cytryną

Istnieją cztery główne twierdzenia na temat korzyści płynących z picia kawy z cytryną. Oto, co mówi o nich nauka:

Twierdzenie 1. Połączenie kawy z cytryną pomaga stopić tłuszcz

To pojęcie jest powszechne wśród zwolenników takiego napoju, ale ostatecznie ani cytryna, ani kawa nie mogą stopić tłuszczu.

Jedynym sposobem na pozbycie się niechcianego tłuszczu jest albo spożywanie mniejszej ilości kalorii, albo spalanie ich większej liczby. Dlatego twierdzenie to jest fałszywe. Jednak badania pokazują, że kawa może pomóc ci stracić na wadze, dlatego niektórzy ludzie mogą odczuć lekkie zmniejszenie masy ciała po spożyciu napoju.

Ostatnie badania wykazały, że kofeina może stymulować brązową tkankę tłuszczową (BAT), rodzaj metabolicznie aktywnej tkanki tłuszczowej, która zmniejsza się z wiekiem i może metabolizować węglowodany i tłuszcze. W jednym badaniu ustalono, że kofeina ze standardowej filiżanki kawy o pojemności 240 ml może zwiększyć aktywność BAT, powodując zwiększenie tempa metabolizmu prowadzącego do utraty wagi.

Podobnie starsze badania z lat 80. i 90. XX wieku wyjaśniają, że kofeina może zwiększyć tempo metabolizmu w ciągu 3 godzin po spożyciu, zwiększając spalone kalorie nawet o 8-11% – co oznacza, że możesz spalić dodatkowe 79-150 kalorii dziennie. Potencjalny efekt utraty wagi może wynikać z kofeiny w kawie, a nie z mieszanki kawy z cytryną.

Twierdzenie 2. Łagodzi bóle głowy

Bóle głowy i migreny zostały sklasyfikowane na całym świecie jako główna przyczyna niedyspozycji osób poniżej 50. roku życia. Dlatego często można znaleźć wiele domowych środków do ich leczenia. Mimo to wyniki badań są bardzo podzielone, jeśli chodzi o wykorzystanie kawy do tego celu.

Jedna hipoteza sugeruje, że kofeina w kawie ma działanie zwężające naczynia krwionośne – co oznacza, że zaciska naczynia krwionośne - co zmniejsza przepływ krwi w kierunku głowy i łagodzi ból. Badania sugerują również, że kofeina może nasilać działanie leków stosowanych w bólach głowy i migrenach.

Jednak inna hipoteza mówi, że kofeina może wywoływać u niektórych ból głowy, a także inne napoje i żywność, takie jak czekolada, alkohol i owoce cytrusowe, takie jak cytryny. Dlatego picie kawy z cytryną może łagodzić lub nasilać ból głowy. A jeśli to pomoże zmniejszyć ból, to znowu będzie z powodu kofeiny w kawie, a nie samej kawy i cytryny.

Twierdzenie 3. Łagodzi biegunkę

Ta opcja wymaga jedzenia mielonej kawy z cytryną zamiast jej picia. Jednak obecnie nie ma dowodów na poparcie stosowania cytryny w leczeniu biegunki. Kawa stymuluje jelito grube, co zwiększa potrzebę wypróżnień.

Ponadto biegunka powoduje znaczną utratę płynów, co może prowadzić do odwodnienia, które może pogorszyć działanie moczopędne kawy.

Twierdzenie 4. Oferuje korzyści w zakresie pielęgnacji skóry

Badania sugerują, że zarówno zawartość przeciwutleniaczy w kawie, jak i cytrynie może przynieść korzyści dla skóry, więc wydaje się, że za tym twierdzeniem kryje się odrobina prawdy.

Z jednej strony uważa się, że zawartość CGA w kawie poprawia przepływ krwi i nawilżenie skóry. Badania pokazują, że jej konsumpcja może zmniejszać łuszczenie się skóry, poprawiać gładkość i ogólny wygląd.

Z drugiej strony, zawartość witaminy C w cytrynie może stymulować produkcję kolagenu – białka, które zapewnia skórze siłę i elastyczność – oraz zmniejsza uszkodzenia skóry spowodowane przez wolne rodniki pochodzące z ekspozycji na słońce.

Jednak nadal możesz odnieść korzyści pijąc kawę i sok z cytryny osobno, ponieważ żadne dowody nie sugerują, że efekt jest zauważalny tylko wtedy, gdy zmieszasz obie te substancje.

Kawa z cytryną – kiedy pić taki napój?

Kawa z cytryną zalecana jest do picia z samego rana. Dzięki temu nie tylko dobrze pobudza metabolizm i przygotowuje organizm do pracy na kolejny dzień, ale również wspomaga regenerację. Sok z cytryną pomoże również zaspokoić pragnienie i zmniejsza apetyt na słodycze. Z tego względu najlepiej jest pić taką kawę rano.

Jak zrobić kawę z cytryną?

Aby przygotować kawę z cytryną, wystarczy zaparzyć czarną kawę np. w ekspresie do kawy lub przez papierowy filtr, a następnie chwilę odczekać, aż ostygnie. Po kilku minutach możemy dodać do niej kilka kropli soku z cytryny lub plasterek cytryny. Połączenie obu składników świetnie sprawdzi się z samego rana, gdy chcemy dodać sobie energii. Warto jednak pamiętać, by nie dodawać witaminy C w zbyt dużych ilościach, by nie podrażnić żołądka.

Jeśli chcemy poprawić walory smakowe takiej kawy, możemy dodać do niej imbir, kardamon czy cynamon. Dzięki temu będzie ona bardziej esencjonalna i wyrazista w smaku. Wspomoże to także jej właściwości odchudzające, ponieważ kawa z dodatkiem przypraw korzennych świetnie wspomaga metabolizm.

Czytaj też:

Lubisz pić kawę? A czy wiesz, ile tak naprawdę ma kalorii?