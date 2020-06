Czy aloes pomaga skutecznie schudnąć?

Aloes może pomóc w utracie wagi potencjalnie na dwa sposoby.

Przyspieszenie metabolizmu

Niektóre badania pokazują, że aloes może przyspieszyć metabolizm poprzez zwiększenie liczby kalorii, które spalasz w ciągu dnia. W jednym 90-dniowym badaniu podawanie suszonego żelu aloesowego szczurom na diecie wysokotłuszczowej zmniejszało akumulację tkanki tłuszczowej, zwiększając liczbę spalanych kalorii.

Inne badania na zwierzętach wykazały, że aloes może wpływać na metabolizm tłuszczu i cukru w ​​organizmie, zapobiegając jednocześnie gromadzeniu się tłuszczu na brzuchu. Potrzebne są jednak dalsze badania w celu ustalenia, czy aloes może zapewnić podobne korzyści zdrowotne ludziom.

Kontrola poziomu cukru we krwi

Aloes może poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi, a to może pomóc w utracie wagi. W jednym badaniu spożywanie kapsułek zawierających 300–500 mg aloesu dwa razy dziennie znacznie obniżyło poziom cukru we krwi u 72 osób ze stanem przedcukrzycowym.

Inne badanie na 136 osobach wykazało, że przyjmowanie kompleksu żelu aloesowego przez 8 tygodni zmniejszyło masę ciała i tkankę tłuszczową, a także poprawiło zdolność organizmu do stosowania insuliny, hormonu zaangażowanego w kontrolę poziomu cukru we krwi. Poprawa kontroli poziomu cukru we krwi pomaga zapobieganiu skokom i spadkom poziomu cukru we krwi, co może przeciwdziałać objawom, takim jak zwiększony głód.

Skutki uboczne

Spożywanie aloesu wiąże się z kilkoma niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi. Niektóre z najczęstszych działań niepożądanych obejmują problemy trawienne, takie jak biegunka i skurcze żołądka.

Ponadto aloes może działać jako środek przeczyszczający, jego nadmierne stosowanie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak odwodnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Należy zauważyć, że chociaż jego działanie przeczyszczające może zmniejszać retencję wody, wynikająca z tego utrata masy jest jedynie tymczasowa i nie jest strategią zrównoważonej utraty wagi.

Co więcej, ponieważ ten sukulent może osłabiać wchłanianie niektórych leków, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed użyciem, jeśli masz jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne lub przyjmujesz leki. Istnieją również obawy związane z rakotwórczym działaniem aloiny, związku występującego w nieodbarwionym ekstrakcie z całych liści aloesu. Jednak większość aloiny jest usuwana podczas przetwarzania, więc nie jest jasne, czy komercyjne produkty z aloesu mogą być również szkodliwe. Ponadto ważne jest, aby unikać jedzenia żeli i produktów z aloesu, ponieważ mogą one zawierać składniki i dodatki, których nie należy spożywać.

Jak stosować aloes?

Liście aloesu składają się z trzech głównych części: skóry, lateksu i żelu. Żel można bezpiecznie spożywać i można go pozyskać samodzielnie, przecinając liść na pół i używając łyżki lub noża do zebrania żelu. Należy dokładnie oczyścić żel, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i pozostałości lateksu, które mogą nadać żelowi gorzki smak. Spróbuj dodać żel do koktajli, koktajli, salsy i zup, aby zwiększyć korzyści zdrowotne ze spożywania swoich ulubionych potraw.

Możesz również zjeść skórkę liścia aloesu – dodaj ją do sałatek. Po pokrojeniu i umyciu skórki możesz również namoczyć ją przez 10-30 minut przed dodaniem do dań – będzie wówczas miękka.