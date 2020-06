Jak schudnąć z brzucha bez wysiłku? 5 prostych zmian w stylu życia

Pierwsza rzecz, o jakiej myślimy, słysząc słowo „odchudzanie”, to „tłuszcz na brzuchu”. Podobno trudno go zgubić. A jednak okazuje się, że wystarczy dokonanie 5 prostych zmian, by się go pozbyć.

Chcesz jeszcze przed sezonem letnim schudnąć i mieć bardziej płaski brzuch? Uwierz, że warto. Jest przechowywany w jamie brzusznej i dlatego jest przechowywany wokół wielu ważnych narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, trzustka i jelita. Tłuszcz trzewny jest czasem określany jako „tłuszcz aktywny”, ponieważ badania wykazały, że ten rodzaj tłuszczu odgrywa charakterystyczną i potencjalnie niebezpieczną rolę wpływającą na funkcjonowanie naszych hormonów. Magazynowanie dużej ilości tłuszczu trzewnego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wielu problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie, choroby serca, a nawet demencja. Wiadomo, że magazynowanie dużej ilości trzewnego tłuszczu wiąże się z opornością na insulinę, co może prowadzić do nietolerancji glukozy i cukrzycy typu 2. Naukowcy odkryli, że trzewia wydziela białko zwane białkiem wiążącym retinol 4 (RBP4), które, jak wykazano, zwiększa oporność na insulinę. Łatwiej będzie ci wyeliminować tłuszcz z brzucha, wprowadzając te 5 prostych zmian stylu życia. Czytaj także:

W ten sposób usprawnisz swój plan utraty wagi. Rezultaty cię zaskoczą! 5 kroków do zrzucenia tłuszczu z brzucha Czytaj także:

6 sposobów na post przerywany. Który jest najbardziej skuteczny?Czytaj także:

Dieta wysokobiałkowa – plusy i minusy