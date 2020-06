Ten przysmak ma dziś swoje święto! Jak nie jeść sushi? 5 żelaznych zasad

Sushi jest w Polsce coraz bardziej popularne. Wciąż jednak nie wszyscy wiedzą jak się je je. Oto 5 żelaznych zasad. Czego należy unikać przy delektowaniu się japońskim przysmakiem? Obejrzyj materiał wideo:

Czy można jeść sushi na diecie?

Sushi w tradycyjnej wersji nie jest tuczące, choć np. sushi maki ze względu na dodatek białego ryżu nie powinno być spożywane w nadmiarze. Inne rodzaje sushi są zdrowym posiłkiem, który dostarcza do organizmu cenne witaminy, minerały oraz kwasy tłuszczowe, które znajdują się w rybach. To niestety tylko teoria, bo coraz częściej słyszymy, że ryby, zwłaszcza tuńczyk i łosoś, są źródłem szkodliwych toksyn, które kumulują się w ludzkim organizmie i mogą powodować poważne schorzenia m.in. nowotwory. Z tego względu sushi, po które sięgamy, powinno być wysokiej jakości i przygotowywane jedynie z ryb, które zostały złowione w swoim naturalnym środowisku. Ryby z intensywnych hodowli są dla nas poważnym zagrożeniem; zagrożeniem jest też to, że sięgając po surową rybę, nie do końca możemy wierzyć w jej świeżość. Problem ten można rozwiązać, sięgając po spolszczone sushi, które zawiera smażoną lub gotowaną rybę, ale ma ono znacznie więcej kalorii, niż tradycyjna wersja.

