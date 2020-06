Czy nasiona dyni mogą pomóc schudnąć?

Nasiona dyni są bogate w składniki odżywcze, takie jak błonnik, białko i nienasycone kwasy tłuszczowe. W 6-miesięcznym badaniu z udziałem 345 osób dorosłych na diecie niskokalorycznej zbadano wpływ składu diety na utratę masy ciała. Stwierdzono, że spożycie błonnika sprzyjało przestrzeganiu diety i utracie masy ciała, niezależnie od kalorii lub innych składników odżywczych.

Dynia pomaga w odchudzaniu?

Błonnik pomaga zwiększyć uczucie sytości, zapobiegając przejadaniu się między posiłkami, które w przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do przyrostu masy ciała, a nawet zapobiec jej utracie. Zalecenia dotyczące minimalnej zawartości błonnika u dorosłych w celu utrzymania ogólnego stanu zdrowia i utrzymania masy ciała wynoszą 19–38 gramów dziennie.

1/2 szklanki (72 gramy) porcji nasion dyni z usuniętymi łupinami dostarcza 5 gramów błonnika. Wiadomo również, że białko odgrywa rolę wspierającą w odchudzaniu, pomagając poprawić apetyt, zapobiegając przejadaniu się i wzmacniając uczucie sytości. Taka porcja nasion dyni dostarcza również 21 gramów białka.

Umiar jest kluczem

Podczas gdy nasiona dyni są pożywną przekąską o wysokiej zawartości błonnika, która może pomóc w utracie wagi, umiar jest kluczowy, jeśli chodzi o spożywanie jakiegokolwiek jedzenia. Podobnie jak inne orzechy, nasiona dyni są energochłonne, co oznacza, że ​​zawierają znaczną liczbę kalorii i tłuszczu w niewielkiej porcji. Na przykład 1/2 szklanki (72 gramów) nasion dyni z usuniętymi łupinami zawiera około 415 kalorii i 35 gramów tłuszczu. Jeśli chodzi o to, upewnij się, że ilość nasion dyni, które jesz, pasuje do ogólnych celów kalorycznych związanych z utratą masy ciała. Podczas gdy niektóre osoby mogą być w stanie zmieścić 1/2 szklanki (72 gramów) łuskanych nasion dyni w swojej diecie, inni mogą potrzebować ograniczenia się do mniejszej wielkości porcji. Aby zminimalizować dodawane kalorie i sód, wybierz surowe, niesolone nasiona dyni, ze skorupką lub bez, aby najlepiej uzupełnić zdrową dietę odchudzającą.

