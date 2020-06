Czy można schudnąć, stojąc? Odpowiedź może cię zaskoczyć

Chociaż okresowe przebywanie w pozycji stojącej ma pewne zalety w porównaniu z okresami długotrwałego siedzenia, nie jest to forma ćwiczeń, a samo zwiększenie przebywania w tej pozycji nie pomoże ci zrzucić wagi. – Widzę to jako kontinuum z siedzeniem na jednym końcu i ćwiczeniem w dobrej wierze na drugim – mówi dr Jamie Burr, dyrektor Human Performance Laboratory na University of Guelph w Ontario. – Im bardziej zbliżamy się do końca, na którym są ćwiczenia, tym lepiej.

Dlaczego stanie pomaga – ale nie w utracie wagi?

Niektóre badania pokazują, że otyli dorośli siedzą o 2-3 godziny dziennie więcej niż szczupli dorośli, co zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy i ogólnej śmiertelności. Spędzanie czasu w ciągu dnia w pozycji stojącej pomaga przerwać długie okresy siedzenia. Niezależnie od tego, czy masz nadwagę, stanie jest dobre dla zdrowia, ponieważ może zwiększyć przepływ krwi i poprawić postawę, zapobiegając bólom.

Stanie nie jest jednak aktywnością fizyczną, nie poprawia jakości ćwiczeń aerobowych ani nie pomaga spalić wystarczającej ilości kalorii, aby schudnąć. W jednym badaniu stwierdzono, że uczestnicy zużyli 12% więcej energii podczas stania w porównaniu do siedzenia, co stanowiło równowartość około 9-10 dodatkowych kalorii na godzinę. Ale większość ludzi nie wytrzymuje wystarczająco długo, aby to zmienić.

– Jeśliby zintensyfikować stanie o 12% w ciągu całego dnia, może to być przydatne, ale ludzie nie mają tendencji do stania przez cały dzień – mówi autor badania dr James Betts, profesor fizjologii metabolicznej na University of Bath w Anglii. – Zwykle robią to tylko przez godzinę lub dwie. I jeśli to półtorej godziny i 12% więcej, to nie jest duża różnica.

Dlaczego chodzenie jest lepsze?

Niektóre badania pokazują, że korzystanie z biurka na bieżni ma więcej zalet zdrowotnych niż z biurka na stojąco, ponieważ chodzenie po bieżni wiąże się z aktywnością fizyczną, podczas gdy stanie... jest nadal siedzącym trybem życia. Niektórzy eksperci twierdzą, że okresy stania mogą zachęcać ludzi do chodzenia częściej niż w przypadku, gdyby siedzieli.

– Stanie przerywa czas siedzenia i może również predysponować nas do przejścia kolejnych odległości – to znaczy, jeśli już stoisz, łatwo jest zrobić kilka kroków – mówi Burr. Nawet jeśli jest to tylko okrążenie bloku lub domu, spacerowanie jest lepsze niż nic.

