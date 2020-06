Dieta to także kwestia kampanii? Jak dobry wizerunek wpływa na sukces w polityce

W dobie social mediów, obszernych relacji z wystąpień i fotoreporterów czyhających na każdym kroku, wygląd polityka staje się niemalże tak ważny, jak jego wypowiedzi. Zwłaszcza jeśli ubiega się o wysokie stanowisko, np. o prezydenturę w Polsce. Sztab stylistów musi czuwać nad wieloma aspektami jego wizerunku. Dane mówią bowiem same za siebie: w amerykańskim badaniu wpływu różnych czynników na postrzeganie polityków przez wyborców, 52 procent stanowiła prezencja wizualna, a tylko 7 procent treść wypowiedzi. Jakie wnioski wyciągają z tego politycy?

Elementy dobrego wizerunku

Klasyczny dress code: ubraniowy savoir-vivre mówi o tym, by nie wyróżniać się ubiorem. Powinien być oficjalny, zgodny z ogólnie przyjętym kanonem. Politycy powinni stawiać na stonowane barwy: granaty, czernie i szarości. Dużą rolę odgrywają dobrej jakości dodatki: skórzane paski, buty, spinki do koszul i krawaty. Styliści powtarzają, że klasyczne kroje będą najlepsze na publiczne wystąpienia. Panie często wybierają garsonki i rezygnują z mocnego makijażu. Ponieważ każdy strój o wiele lepiej leży na smukłej sylwetce, politycy niekiedy decydują się na... diety odchudzające. Ma to często miejsce przed ważnymi wyborami. Eksperci od wizerunku doskonale wiedzą, że nie tylko plakat wyborczy, ale również rzeczywista prezencja ma znaczenie w odbiorze kandydata.

Jak odchudzają się politycy?

Kiedy w białym domu rządził Bill Clinton, znane było jego zamiłowanie do fast foodów. Jednak polityk w 2004 roku przeszedł poważną operację serca. Również ślub córki był dla niego motywacją, żeby zadbać o swój wygląd. W 2010 roku ważył już o 10 kilogramów mniej, co nie przeszło uwadze mediów. Reakcja była bardzo pozytywna, a sam Clinton prezentował się świetnie, prowadząc Chelsea do ołtarza. Po zdiagnozowaniu cukrzycy typu 2 w 2003 r. były gubernator stanu Arkansas i kandydat na prezydenta republikanów, Mike Huckabee, zrzucił aż 54 kilogramy dzięki zmianie diety. Rozpoczął także regularne treningi, kończąc z sukcesem kilka maratonów.

W Polsce swojego czasu popularna była „dieta kapuściana”, na którą zdecydował się Aleksander Kwaśniewski. Prezydent przyznał, że schudł na niej 20 kilogramów. Chociaż polskich polityków nie ubiera znany z TVP Christian Paul, nadal dążą do nienagannej prezencji. Kandydaci na prezydenta, którzy przodują w sondażach politycznych, mogą pochwalić się świetnym wizerunkiem. W internetowych sondażach na najlepiej prezentujących się polityków często wymienia się Rafała Trzaskowskiego, Roberta Biedronia i Andrzeja Dudę. Wśród kobiet przodują Magdalena Ogórek czy Joanna Mucha.

Czytaj także:

Kto jest narcyzem, kto kaznodzieją, a kto amantem polskiej polityki? Portrety psychologiczne kandydatów na prezydenta