Dieta Omni – nowy sposób na odchudzanie. Nawet 5 kg w 2 tygodnie!

Dieta Omni została opracowana przez pielęgniarkę Tanę Amen po długiej walce z przewlekłymi problemami zdrowotnymi i rakiem tarczycy w wieku 23 lat. Zanim Amen osiągnęła trzydziestkę, miała szereg problemów zdrowotnych, w tym zaburzenia równowagi hormonalnej, insulinooporność, wysoki poziom cholesterolu i chroniczne zmęczenie. Po zażyciu niekończących się leków postanowiła przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i opracowała dietę Omni.

Co to jest dieta Omni?

Dieta Omni koncentruje się na jedzeniu 70 proc. pokarmów roślinnych i 30 proc. białka. Chociaż białko jest makroskładnikiem pochodzącym zarówno ze źródeł roślinnych, jak i zwierzęcych, dieta odnosi się do białka głównie jako chudego mięsa. Dieta zawiera zarówno produkty roślinne, jak i zwierzęce, ma także wiele ograniczeń. Na przykład nabiał, gluten, cukier, soja, kukurydza, ziemniaki i sztuczne środki słodzące nie są dozwolone. Całość to 6-tygodniowy program, który składa się z trzech etapów. Faza 1 i 2 są wysoce restrykcyjne, podczas gdy faza 3 umożliwia stopniowe przywracanie żywności.

Faza 1

Pierwsza faza diety Omni koncentruje się na odejściu od standardowej diety amerykańskiej (SAD), która składa się głównie z produktów przetworzonych o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru.

Główne zasady diety:

Jedz tylko produkty dozwolone na diecie.

Nie spożywaj żywności z listy zabronionych.

Ogranicz się do porcji 1/2 szklanki (około 90 gramów) owoców dziennie.

Unikaj deserów i innych pokarmów objętych ograniczeniami.

Pij koktajl zastępujący posiłek – najlepiej zielony koktajl Omni Diet.

Jedz białko co 3-4 godziny.

Pij głównie wodę.

Faza 2

Podczas drugiej 2-tygodniowej fazy, zachęca się do kontynuowania zasad fazy 1, ale możesz jeść nieprzetworzone desery, które nie zawierają dodatku cukru ani białej mąki. Ponadto należy ćwiczyć codziennie. Książka zaleca rozpoczęcie od 30 minut marszu dziennie i stopniowe zwiększanie do 30-minutowego treningu całego ciała, który jest przewidziany w książce.

Faza 3

Ta dwutygodniowa faza zapewnia większą elastyczność w zakresie wyboru żywności i jest ostatnim etapem programu. Tak długo, jak przestrzegasz diety przez 90 proc. czasu, 10 proc. żywności z listy niedozwolonych jest dozwolone, ale odradzane. Jeśli musisz sobie na to pozwolić, dieta zaleca przestrzeganie „zasady trzech kęsów”, która obejmuje przyjmowanie trzech kęsów zakazanego jedzenia, delektowanie się nim i wyrzucanie reszty.

Jednym z największych twierdzeń diety Omni jest to, że może ona pomóc zrzucić ok. 5 kg w ciągu 2 tygodni. Dieta Omni koncentruje się na całej, minimalnie przetworzonej żywności i podkreśla białko. Wykazano, że spożywanie większej ilości warzyw bogatych w błonnik, zdrowych tłuszczów i białek sprzyja odchudzaniu, promując uczucie pełności przy mniejszej liczbie kalorii. Ponieważ dieta ma dużą listę ograniczeń, która obejmuje wiele ultra przetworzonych produktów bogatych w tłuszcze i cukry, będziesz spożywać mniej kalorii niż przed rozpoczęciem. Ponadto dodanie większej ilości ćwiczeń do rutyny dodatkowo sprzyja deficytowi kalorii.

