Post wodny, czyli najbardziej ryzykowna z diet. Jakie ma korzyści, a jakie wady?

Post wodny dla celów duchowych jest tak stary jak sama cywilizacja. Większość kultur w całej historii promowało okresowy post dla oświecenia religijnego lub pokuty. Chociaż była to głównie norma życia zakonnego, post był często praktykowany przez zwykłych ludzi. Post na wodzie zwrócił uwagę na utratę wagi i kontrolowanie poziomu cukru we krwi.

Co to jest post wodny?

Chociaż każdy plan może się nieco różnić, podstawową przesłanką jest zastąpienie żywności wodą. Niektóre plany sugerują, że zamieniasz co najmniej dwa posiłki dziennie na wodę, a inne mówią, że nie możesz w ogóle jeść podczas postu. Zauważysz, że okresy postu będą się różnić, od jednego dnia do nawet 40 dni. Dyskusje dotyczą również dodatków do wody dla dodatkowych witamin lub smaku. Wiele planów dotyczących postu pozwala wzbogacić wodę świeżym sokiem z cytryny. Mniej surowe wytyczne biorą pod uwagę zwykłą kawę, herbatę i dietetyczną sodę jako sposób na post.

Warto zauważyć, że chociaż można czerpać korzyści z postu wodnego, jest to jedna z najbardziej ryzykownych diet. Zanim nawet zdecydujesz się na wypróbowanie, przedyskutuj szczegółowo swój plan odżywiania z lekarzem. Jeśli jest to dla ciebie odpowiednie, może zalecić odpowiednie ramy czasowe i nadzorować twoje postne wysiłki.

Post wodny – potencjalne zalety

Wiele osób, które okresowo pości wodą, donosi, że pomaga im w odchudzaniu. Jeśli popijasz tylko wodę, nie dostarczasz organizmowi kalorii. Prawdopodobnie zobaczysz mniejszą liczbę na wadze po zakończeniu okresu postu. Jednak te kilka kilogramów, które tracisz, jest zwykle zwodnicze, ponieważ nie wynika z faktycznego spalania tłuszczu. Inne korzyści postu wodnego, to w zależności od przypadku: pomoc w zapobieganiu cukrzycy typu 2, pomoc zapobieganiu nadciśnienia, mniejsza podatność na choroby, wsparcie produkcji komórek.

Post wodny – potencjalne wady

Prawie każdy plan diety wiąże się również z pewnym ryzykiem. Post z wodą nie jest dla wszystkich i może być niebezpieczny dla niektórych osób. Podstawowym zagrożeniem jest niedożywienie. Nie ma argumentu podważającego fakt, że ludzie muszą jeść, aby przeżyć. Twoje ciało potrzebuje niezbędnych składników odżywczych dostarczanych przez żywność i nie może utrzymać się tylko na wodzie. Dlatego nigdy nie eksperymentuj z postem wodnym na własną rękę i stosuj go tylko po uzgodnieniu z lekarzem. Paradoksalnie post wody może wywołać także odwodnienie. Chociaż okresowe posty na czczo mogą pomóc w nadciśnieniu, picie nadmiaru wody może obniżyć ciśnienie zbyt nisko, powodując niedociśnienie.

Większość badań nie potwierdza bezpieczeństwa i korzyści wynikających z postu wodnego. Ponadto każdy organizm może inaczej zareagować na potencjalne korzyści i ryzyko związane z postem wodnym.

