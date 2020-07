Dieta Shibboleth – na czym polega i czy pozwala skutecznie schudnąć?

Travis Martin, twórca diety Shibboleth, miał nadwagę, depresję, wysoki poziom cholesterolu i nadciśnienie w wieku 29 lat. Jako ojciec dwójki dzieci postanowił dać lepszy przykład. Połączył zdrowe odżywianie ze swoją wiarą, aby wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu.

Dzięki dyscyplinie udało mu się zrzucić 20 kg w ciągu sześciu tygodni. Udokumentował proces dokonywania wyborów dotyczących zrównoważonego żywienia i stylu życia. W ciągu sześciu miesięcy stracił ponad 45 kg. To doświadczenie pomogło mu opracować program dietetyczny obejmujący modlitwę.

Przez trzy lata bezpłatnie oprowadzał ludzi po sklepach spożywczych, pokazując im, że nie musieli nadwerężać kieszeni. Martin pokazał też, że nie trzeba stosować suplementów i specjalnego pożywienia, aby schudnąć. Doprowadził go do uruchomienia Thrive Weight Loss, który odmienił tysiące istnień ludzkich. Jednak Martin zatracił się w codziennym zgiełku zysków i strat, więc postanowił odejść z biznesu. Założył markę lifestyle'ową, którą określa jako Shibboleth.

– Dzięki temu dowiesz się, jak łączyć codzienne posiłki w taki sposób, aby łatwo i trwale usuwać niechcianą tkankę tłuszczową – powiedział. – Możesz jeść wszystko, co tylko możesz sobie wyobrazić, o ile nauczysz się specjalnego sposobu łączenia tych produktów. Postępując zgodnie z naszym prostym systemem, zneutralizujesz poziom cukru we krwi – wyjaśnia Martin.

Subskrypcja kosztuje 99 dolarów za cały rok i 9,95 dolarów za miesiąc. Tygodniowe pakiety kosztują 4,95 dolarów. Subskrypcja zapewnia pakiet informacji edukacyjnych, filmów na temat odchudzania i alternatywnych planów posiłków. Uczestnicy mogą również wchodzić w interakcje ze społecznością ludzi, którzy chcą schudnąć jak oni.

Czy skupienie się na deficycie kalorii jest dobre?

Amerykańskie wytyczne dietetyczne zalecają kobietom spożywanie 1200-1500 kalorii, a mężczyznom – 1500-1800 kalorii. Ale dieta Shibboleth sugeruje spożywanie od 900 do 1500 kalorii dziennie, aby stworzyć deficyt kalorii, umożliwiający utratę wagi.

Taki deficyt kalorii może powodować bóle głowy, zawroty głowy, pragnienie i niższą energię. Schemat zaleca zażywanie sprzedawanej przez autorów multiwitaminy, ale dieta niskokaloryczna nie może zrekompensować różnych składników odżywczych zrównoważonej diety.

Niepraktyczność tej diety polega na tym, że początkowo utrata masy ciała następuje szybko, ale ludzie po pewnym czasie odzyskują wagę. Eksperci zalecają niewielkie zmniejszenie kalorii w celu długotrwałego kontrolowania masy ciała.

Interakcja jest ważna

Co tydzień członkowie powinni brać udział w zajęciach, na których otrzymują opinie i wsparcie. Ludzie zwykle nie trzymają się swoich dietetycznych celów i wracają do starych wzorców z powodu braku samokontroli. Ten program pociąga uczestników do odpowiedzialności i zwiększa zaangażowanie w dietę. Grupy na Facebooku umożliwiają im wzajemną motywację i dzielenie się wskazówkami.

Podkreśla wagę pokarmów bogatych w składniki odżywcze

Dieta kładzie nacisk na chude białko, niskotłuszczowe produkty mleczne, warzywa i owoce. Wykazano, że wszystkie te produkty zmniejszają ryzyko zachorowania na cukrzycę, choroby serca i raka. Trenerzy sprzedają też bezkaloryczne smakołyki, takie jak syrop naleśnikowy i śmietanka do kawy, aby ludzie mogli od czasu do czasu rozkoszować się słodyczami.