10 największych korzyści z chodzenia. Poprawa zdrowia i samopoczucia gwarantowana!

W przypadku większości zdrowych osób dorosłych zaleca się co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności aerobowej lub 75 minut energicznej aktywności aerobowej lub równoważną kombinację umiarkowanej i energicznej aktywności tlenowej. Wytyczne sugerują, abyś rozłożył to ćwiczenie na tydzień. Wlicza się w to też chodzenie.

Jako ogólny cel staraj się wykonywać co najmniej 30 minut aktywności fizycznej dziennie. Jeśli nie możesz zarezerwować tak dużo czasu, spróbuj kilku krótkich sesji aktywności w ciągu dnia. Każda aktywność jest lepsza niż żadna. Nawet niewielka aktywność fizyczna jest pomocna, a skumulowana aktywność w ciągu dnia zapewnia korzyści zdrowotne.

A warto wiedzieć, że aktywność fizyczna nie musi być skomplikowana. Coś tak prostego jak codzienny energiczny spacer może pomóc ci żyć zdrowiej. Dla poprawy efektów rozważ zamianę zwykłego spaceru w sprawnościowy, który wymaga prawidłowej postawy i nieprzypadkowych ruchów. Chociaż zacząć możesz od zwykłych spacerów. Różnicę jakości życia odczujesz w bardzo niedługim czasie. W jaki sposób? Poznaj 10 korzyści, jakie dają spacery.

