Jak pozbyć się piwnego brzucha? Oj, łatwo nie będzie

Zamiłowanie do piwa zmieniło twój sześciopak w beczkę? Nie jesteś sam! Wygląda na to, że piwosze na całym świecie mają tendencję do tworzenia się oponki, zwłaszcza gdy się starzeją, a zwłaszcza jeśli są mężczyznami. Ale czy to naprawdę piwo powoduje „piwny brzuch”?

Każdy rodzaj kalorii – czy to z alkoholu, słodkich napojów czy zbyt dużych porcji jedzenia – może zwiększyć tłuszcz w obrębie brzucha. Jednak wydaje się, że alkohol ma szczególny związek z tłuszczem w okolicy brzusznej. „Ogólnie rzecz biorąc, spożycie alkoholu wiąże się z powiększeniem talii, ponieważ kiedy pijesz alkohol, wątroba spala alkohol zamiast tłuszczu” – mówi Michael Jensen, lekarz medycyny, endokrynolog i badacz otyłości z Mayo Clinic w Rochester. Winę ponosi również piwo, ponieważ kalorie z tego alkoholu są tak łatwe do przesadzenia. Jeśli wypijesz kilka na jednym posiedzeniu, możesz skończyć z poważnym przeciążeniem kalorycznym. Jeśli dzień w dzień wypijasz kilka piw, łatwo wyobrazić sobie konsekwencje. I nie zapomnij o kaloriach z potraw, które popijasz tymi piwami. Alkohol może zwiększyć apetyt. Co więcej, kiedy pijesz piwo w barze lub na imprezie, jedzenie pod ręką jest często tuczące, jak pizza, frytki i inne smażone potrawy. Dlaczego tłuszcz gromadzi się w brzuchu? Kiedy spożywasz więcej kalorii niż spalasz, nadmiar kalorii jest przechowywany w postaci tłuszczu. To, gdzie organizm przechowuje ten tłuszcz, zależy częściowo od wieku, płci i hormonów. Chłopcy i dziewczęta zaczynają z podobnymi wzorcami magazynowania tłuszczu, ale dojrzewanie to zmienia. Kobiety mają więcej tłuszczu podskórnego (takiego pod skórą) niż mężczyźni, więc te dodatkowe kalorie tłuszczowe zwykle odkładają się na ramionach, udach i pośladkach, a także w brzuchach. Ponieważ mężczyźni mają mniej tłuszczu podskórnego, gromadzą więcej w brzuchach. Brzuchy piwne wydają się być bardziej widoczne u osób starszych, ponieważ wraz z wiekiem zapotrzebowanie na kalorie spada, często stajesz się mniej aktywny, a przybieranie na wadze staje się łatwiejsze. Wraz ze spadkiem poziomu hormonów u mężczyzn i kobiet wraz z wiekiem istnieje większe prawdopodobieństwo, że gromadzą tłuszcz w okolicach środka ciała. Kobiety w okresie menopauzy, które stosują hormonalną terapię zastępczą, mają zwykle mniejsze przesunięcie w kierunku większej ilości tłuszczu na brzuchu niż kobiety, które tego nie robią. Pomimo powszechnego przekonania, że ​​piwo odkłada się w okolicy brzucha, wydaje się, że wysokokaloryczny napój faktycznie przyczynia się do przyrostu masy ciała w całym organizmie. Na przykład wiele kobiet zaczyna nosić dodatkowy ciężar poniżej pasa, a nie tuż nad nim. Dlaczego brzuch piwny jest niebezpieczny? Noszenie dodatkowych kilogramów w udach lub biodrach jest mniej ryzykowne niż noszenie ich w okolicy brzucha. Co więcej, tłuszcz podskórny, który można chwycić wokół talii, ud, bioder i pośladków, nie jest tak niebezpieczny, jak tłuszcz trzewny, który znajduje się głęboko w jamie brzusznej otaczającej narządy. Tłuszcz trzewny w obrębie ściany brzucha często mierzy się obwodem talii. Im większy obwód, tym większe ryzyko poważnych problemów zdrowotnych – od cukrzycy typu 2 po nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe. Jak pozbyć się piwnego brzucha? Co ciekawe, picie piwa może również wpływać na zdolność organizmu do efektywnego spalania tłuszczu. Ciało będzie pracować nad rozkładaniem alkoholu na energię, zanim dotrze do nagromadzonego tłuszczu czekającego na spalenie. Związane jest również z nadmiernym spożyciem alkoholu obniżony poziom testosteronu, co z kolei wiąże się z nagromadzeniem się nadwagi w okolicy brzucha. A więc po pierwsze – koniec z alkoholem. Ukierunkowana utrata tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicy brzucha, w teorii brzmi dobrze, ale może nie być najbardziej realistyczna. Ćwiczenia takie jak brzuszki mogą pomóc wzmocnić mięśnie, ale istnieją mieszane badania dotyczące tego, jak dobrze określone ćwiczenia mogą spalać tłuszcz tylko w brzuchu lub w innym miejscu. Jednak brzuszek piwny zwykle kurczy się, gdy schudniesz. Utrata wagi jest często opisywana prostymi słowami: spalaj więcej kalorii niż spożywasz. Oznacza to, że walka z brzuchem piwnym powinna opierać się na zdrowej diecie redukcyjnej, połączonej z aktywnością fizyczną. Czytaj także:

