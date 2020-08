Herbatki detoksykujące – czy działają na odchudzanie?

Ziołowe detoksykacje to jeden z najbardziej kontrowersyjnych środków odchudzających. Wielu zwolenników medycyny naturalnej twierdzi, że oczyszczają organizm z toksyn i sprzyjają utracie wagi. Tymczasem eksperci medyczni są sceptyczni co do ich rzekomych korzyści.

Ziołowe detoksykacje polegają na piciu określonych napojów lub herbat zawierających różne zioła. Są używane do promowania utraty wagi i usuwania toksyn z organizmu. Chociaż czasy trwania tych detoksykacji są różne, większość z nich jest stosowana krótkoterminowo, zwykle od 3 do 14 dni. Mimo to niektóre napoje detoksykacyjne są zalecane jako codzienne „wsparcie” dla twojego organizmu. Co zawierają herbaty detoksykujące? Większość ziołowych produktów odtruwających zawiera naturalne składniki, które obiecują wspomagać utratę wagi i zdrowie wątroby, regulować poziom cukru we krwi i usuwać toksyny z organizmu. Najpopularniejsze składniki to korzeń kozłka, lukrecja, kolendra, chlorella, ostropest plamisty, korzeń mniszka lekarskiego, korzeń rabarbaru, imbir i korzeń łopianu. Chociaż niektóre badania na zwierzętach sugerują, że te składniki mają właściwości chelatujące (są w stanie wiązać się z metalami) nie ma dowodów, że te składniki odtruwają organizm. Kto powinien unikać detoksykacji? Chociaż ziołowe detoksykacje nie są generalnie zalecane, osoby z niektórych grup ryzyka powinny szczególnie ich unikać, w tym: kobiety w ciąży lub karmiące piersią

dzieci i młodzież

osoby z chorobami podstawowymi, takimi jak rak, cukrzyca, choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego

osoby z chorobą wątroby lub nerek

osoby z zaburzeniami odżywiania się

osoby niedożywione lub zagrożone niedożywieniem, takie jak osoby starsze Przed wypróbowaniem ziołowego detoksu należy porozmawiać z lekarzem. Czy detoksykacja herbatą działa? Chociaż ziołowe detoksykacje są popularnym trendem zdrowotnym, większość ich twierdzeń jest przesadzona i ma niewielkie poparcie naukowe. Ciało ludzkie jest już wyposażone w naturalny system detoksykacji. Wątroba, nerki, jelita i skóra pracują nieprzerwanie, aby usunąć odpady z organizmu wraz z kałem, moczem, i w mniejszym stopniu, z potem. Chociaż ludzie twierdzą, że czują się lepiej po detoksykacji, prawdopodobnie wynika to z innych zachowań związanych ze zdrowym stylem życia, takich jak ograniczenie przetworzonej żywności i skupienie się na bardziej bogatej w składniki odżywcze, pełnej żywności. Chociaż możesz doświadczyć utraty wagi, prawdopodobnie odzyskasz ją po zakończeniu detoksu. Dzieje się tak, ponieważ większość ziołowych detoksykacji zawiera składniki moczopędne, które powodują wydalanie wody z moczem i kałem, co prowadzi do szybkiego spadku masy wody. Czytaj także:

6 najpotężniejszych roślin leczniczych w naturze, za którymi stoi nauka