Nie tracisz na wadze? Oto 7 sposobów na pożegnanie zbędnych kilogramów!

Nie jest tajemnicą, że zdrowe odchudzanie wymaga czasu: eksperci są zgodni, że można bezpiecznie zrzucić 0,5-1 kg tygodniowo. Jeśli jednak waga stoi w miejscu, nie zniechęcaj się – istnieją strategie, które możesz wprowadzić, aby przezwyciężyć zastój.

Jak przyspieszyć odchudzanie?

– Słuchanie swojego ciała, podejmowanie nowych wyzwań w kwestii ćwiczeń, dobry sen i radzenie sobie ze stresem poprzez przyjemne zajęcia pomogą ci przyspieszyć wysiłki związane z odchudzaniem – mówi dietetyk Melissa Mitri.

Dziennik żywności?

Badania pokazują, że spisywanie tego, co jesz i pijesz, pomaga schudnąć i zajmuje mniej niż 15 minut w ciągu dnia. – Śledzenie spożywanego jedzenia dostarczy ci cennych informacji o tym, co dokładnie spożywasz, a często nie jest to to, o czym myśleliśmy – mówi Mitri. Popijanie słodkich koktajli i napojów gazowanych lub bezmyślne podjadanie przez cały dzień może znacznie utrudnić utratę wagi, ale jeśli prowadzisz dokładny dziennik żywności, możesz wyznaczyć codzienne cele, aby zadbać o sukces w odchudzaniu.

Odchudzanie = ograniczenia? Niekoniecznie!

Jeśli czujesz się zmęczony lub kapryśny i masz problemy z kontrolowaniem apetytu, twoje ciało może próbować powiedzieć ci, że potrzebuje więcej składników odżywczych – i może zacząć utrudniać ci odchudzanie. – Jeśli stosujesz dietę, która dostarcza mniej kalorii, niż wymagają twoje potrzeby kaloryczne i jesz za mało, naturalne mechanizmy obronne twojego organizmu zostają uruchomione i zatrzymują każdy gram spożywanego pożywienia – mówi Mitri. W rezultacie twój metabolizm zwalnia, co może doprowadzić cię do negatywnego efektu jo-jo i przybierania na wadze. – Nie powinieneś przekraczać deficytu 500 kalorii dziennie w celu zdrowej utraty wagi, ale skonsultuj się z dietetykiem, aby określić swoje zapotrzebowanie kaloryczne na podstawie takich czynników, jak twoja waga, poziom aktywności i wszelkie problemy zdrowotne.

Jak pokonać zastój wagi?

