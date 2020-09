Kwas linolowy a utrata wagi. Co powinieneś o tym wiedzieć?

Sprzężony kwas linolowy (CLA) to wielonienasycony kwas tłuszczowy omega-6 występujący głównie w nabiale i mięsie przeżuwaczy (np. krów, owiec, kóz i jeleni). Jako niezbędny kwas tłuszczowy, nie może być wytwarzany przez organizm ludzki i musi być pozyskiwany z innych źródeł. Do najlepszych naturalnych źródeł należy wołowina od zwierząt karmionych trawą, masło, ser i mleko.

Kwas linolowy – badania

Kwas linolowy zyskał rozgłos po kilku badaniach na zwierzętach, które wykazały pozytywne wyniki w jego zdolności do hamowania wzrostu raka. Dalsze badania na zwierzętach również wykazały znaczną poprawę składu ciała – aż o 60% redukcję tkanki tłuszczowej myszy, które spożywały CLA. Spowodowało to gwałtowne zainteresowanie CLA jako potencjalnym stymulantem odchudzania.

Chociaż początkowe badania na zwierzętach były obiecujące, badania na ludziach nie okazały się tak skuteczne, ani całkiem jasne. W jednym badaniu opublikowanym w American Journal of Clinical Nutrition przeanalizowano 18 długoterminowych badań, w których uczestnicy przyjmowali suplementy CLA przez okres od sześciu miesięcy do dwóch lat. Ogólnie rzecz biorąc, grupa przyjmująca CLA straciła na wadze więcej niż grupa placebo, ale średnia utrata masy ciała była mniejsza niż kilogram miesięcznie.

Czy kwas linolowy wspomaga utratę wagi?

Istnieje również rozbieżność co do tego, który rodzaj CLA sprzyja potencjalnej utracie wagi. Kwas linolowy to termin zbiorczy dla kilku różnych izomerów (ponad dwudziestu), które mają bardzo podobną strukturę chemiczną. Większość produktów z tym kwasem jest połączeniem dwóch różnych izomerów (100% czysty kwas nie jest dostępny na rynku). Jak podano w obszernym przeglądzie opublikowanym w Journal of Nutrition and Metabolism, jedna postać (10-CLA) ma tendencję do wykazywania pozytywnego wpływu na metabolizm tłuszczów, podczas gdy połączenie dwóch innych CLA hamuje komórki rakowe. Niektóre formy CLA powodowały nawet niepożądane skutki suplementacji, takie jak stres oksydacyjny, insulinooporność, stany zapalne i podrażnienie przewodu pokarmowego.

Ostatecznie lepiej jest dążyć do osiągnięcia celów związanych z utratą wagi, stosując bardziej sprawdzone strategie. Skoncentruj się na dobrze zbilansowanej diecie, opracuj solidny schemat aktywności fizycznej, popraw swoje nawyki dotyczące snu i nawadniania.

Czytaj także:

W jakim wieku schudnąć, by organizm odniósł z tego największą korzyść? Obliczyli to naukowcy