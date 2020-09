Jesteś na diecie niskokalorycznej? Obniż swoją temperaturę ciała – szybko zobaczysz efekty

Znaczne obniżenie kalorii może nie być łatwym zadaniem dla większości, ale wiąże się z szeregiem korzyści zdrowotnych, od dłuższej żywotności po znacznie mniejsze ryzyko zachorowania na raka, choroby serca, cukrzycę i schorzenia neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera.

Nowe badanie przeprowadzone przez zespoły kierowane przez profesorów Scripps Research, dr Bruno Conti i dr Gary'ego Siuzdaka, ukazuje kluczową rolę, jaką odgrywa temperatura ciała w uzyskiwaniu korzyści zdrowotnych wynikających z diety. Dzięki swoim odkryciom naukowcy torują drogę do stworzenia związku leczniczego, który naśladuje cenne skutki obniżonej temperatury ciała. Wyniki badań opublikowano w Science Signaling.

Tworzenie fajnego połączenia

Conti spędził lata na badaniu, w jaki sposób i dlaczego ograniczenie kalorii prowadzi do lepszego zdrowia, a ostatecznym celem jest przełożenie odkryć na leki, które mogą naśladować to, co dzieje się naturalnie, gdy dana osoba je mniej.

Jedną spójną obserwacją jest to, że gdy ssaki spożywają mniej pokarmu, ich temperatura ciała spada. To sposób ewolucji, który pomaga nam oszczędzać energię do czasu, gdy żywność będzie ponownie dostępna, wyjaśnia Conti. Ma to sens, biorąc pod uwagę, że nawet połowa tego, co jemy każdego dnia, jest zamieniana na energię, aby utrzymać naszą podstawową temperaturę ciała.

Wcześniejsze prace Conti wykazały, że obniżenie temperatury może wydłużyć żywotność niezależnie od ograniczenia kalorii – i że skutki te obejmują aktywację pewnych procesów komórkowych, z których większość pozostaje jeszcze do zidentyfikowania.

Z drugiej strony, badania wykazały, że zapobieganie spadkowi temperatury ciała może w rzeczywistości przeciwdziałać pozytywnym skutkom ograniczenia kalorii. Warto zauważyć, że w eksperymencie z udziałem myszy o ograniczonej kaloryczności korzyści przeciwnowotworowe były mniejsze, gdy podstawowa temperatura ciała pozostała taka sama.

Metabolity mają odpowiedź

W ramach nowych badań Conti i jego zespół zaprojektowali eksperyment, który pozwoliłby im niezależnie ocenić wpływ zmniejszonej ilości składników odżywczych i temperatury ciała.

Porównali jedną grupę myszy o ograniczonej kaloryczności trzymanych w temperaturze pokojowej – około 68 stopni Fahrenheita (22 stopnie Celsjusza) z inną grupą utrzymywaną w 86 stopniach (30 stopni Celsjusza). Cieplejsze środowisko wywołało „termoneutralność” – stan, w którym większość zwierząt nie może łatwo obniżyć temperatury ciała.

Zespół Siuzdak, korzystając z opracowanej przez siebie technologii zwanej metabolomiką aktywności, ocenił następnie myszy, mierząc ich metabolity, czyli substancje chemiczne uwalniane przez metabolizm zwierząt. Dzięki temu byli w stanie szukać cząsteczek w krwiobiegu i mózgu, które są zmieniane przez obniżenie składników odżywczych lub temperatury ciała.

Na podstawie komputerowej analizy wyników uzyskanych od obu grup myszy naukowcy byli w stanie określić, które metabolity są najbardziej odpowiedzialne za wywoływanie zmian temperatury wewnętrznej ciała. W oddzielnym eksperymencie wykazali również, że możliwe jest podawanie pewnych metabolitów jako leku wpływającego na temperaturę ciała.

