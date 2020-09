15 zaskakująco łatwych sztuczek, które pozwolą ci schudnąć

Masz minutę? Świetnie, ponieważ to naprawdę cały czas potrzebny do rozpoczęcia znaczącej zmiany masy ciała i stanu zdrowia. Wszyscy żyjemy szybko i potrzebujemy działać szybko, prawda? Rzeczy, które zajmują dużo czasu, łatwo można zbagatelizować. Ale 60 sekund? Przez minutę możemy zrobić wiele. Założymy się, że ty też możesz! Zwłaszcza jeśli chodzi o łatwe sztuczki odchudzające.

Czytaj także:

Kalorie czy makroskładniki – na co zwracać uwagę podczas odchudzania?

Szybko a skutecznie

Badanie opisane w czasopiśmie naukowym Plos One wykazało, że możesz osiągnąć te same kardiometaboliczne korzyści zdrowotne co przy tradycyjnym treningu wytrzymałościowym ćwicząc zaledwie przez ułamek czasu. Badania te sugerują, że szybki 10-minutowy trening w stylu interwałowym – obejmujący 60-sekundowe serie pełnego wysiłku – przyniósłby takie same korzyści fizjologiczne, jak pełne 50 minut treningu o umiarkowanym poziomie intensywności.

Krótsze jest lepsze, jeśli chodzi o ćwiczenić. Zaczęliśmy więc szukać innych szybkich sposobów, aby zaoszczędzić cenny czas i stracić te uparte kilogramy. Zebraliśmy 15 zaskakująco łatwych wskazówek i sztuczek, które pomogą ci szybko schudnąć.

Ustaw stoper. Wypróbuj je szybko.

Czytaj także:

Witaminy i minerały na zdrowe włosy, skórę i paznokcie

15 szybkich sztuczek odchudzających

Czytaj także:

Lubisz kawę? To świetnie! Ma rewelacyjny wpływ na zdrowie