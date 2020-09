Dieta MIND – idealny sposób na zrzucenie wagi?

Dieta MIND to połączenie podstawowych założeń diety śródziemnomorskiej i diety DASH. Jednym z dodatkowych zaleceń dla stosujących ją osób, jest włączenie do codziennego jadłospisu produktów, które pozytywnie wpływają na pracę mózgu. Dieta MIND to jedna z nielicznych diet, które nie tylko odchudzają, ale także wyjątkowo korzystnie wpływają na stan zdrowia.

Dieta MIND – co warto o niej wiedzieć?

Sposób odżywiania ma wpływ nie tylko na nasz wygląd zewnętrzny. Stosowana dieta może leczyć oraz zapobiegać wystąpieniu wielu chorób cywilizacyjnych. Tak jest właśnie w przypadku diety MIND, która polecana jest nie tylko ze względu na to, że skutecznie odchudza. Dieta MIND aktywnie wspiera nasz organizm i pomaga zapobiegać m.in. chorobie Alzheimera, która dotyka coraz młodsze osoby. Bogaty w warzywa, owoce, chude mięso, ryby i pełne ziarna jadłospis pozwala zredukować nadmiar kilogramów i wspiera funkcjonowanie mózgu, co przekłada się na ogólną kondycję naszego organizmu.

Odchudzanie może być zdrowe, jednak często bezmyślnie podchodzimy do redukcji zbędnych kilogramów. Nie zwracamy uwagi na długofalowe skutki stosowania diety, ale jedynie krótkotrwałe efekty, na których najbardziej nam zależy. Szybkie odchudzanie nie ma nic wspólnego ze zdrowym odchudzaniem. Dzięki diecie MIND można chudnąć w sposób harmonijny i bez uszczerbku na zdrowiu.

Dieta MIND – zasady

Zasady diety MIND są banalnie proste. Ten plan żywieniowy zakłada spożywanie zdrowych produktów spożywczych oraz rezygnację z pokarmów szczególnie szkodliwych dla zdrowia. Chcąc przejść na dietę MIND, musimy zrezygnować ze spożywania:

słodyczy i wyrobów cukierniczych,

czerwonego mięsa,

niezdrowych tłuszczów zwierzęcych oraz utwardzanych tłuszczów roślinnych,

produktów wysoko przetworzonych,

żółtego sera.

Rezygnacja ze spożywania powyższych produktów nie spowoduje niedoborów żywieniowych – wręcz przeciwnie – pozytywnie wpłynie na stan zdrowia. W przypadku diety MIND nie chodzi o to, aby stosować ją jedynie do czasu, gdy osiągniemy wagę docelową. Dieta MIND powinna pozostać z nami na dłuższy czas, bo tylko wówczas przyniesie oczekiwane efekty i pozytywnie wpłynie na nasz mózg.

Dieta MIND to typowa dieta długowieczności, która zakłada spożywanie m.in.:

pełnych ziaren

chudego mięsa

ryb,

warzyw,

owoców,

zdrowych tłuszczów,

wytrawnego wina.

Obowiązkowym elementem diety MIND jest aktywność fizyczna, która jest równie ważna dla zdrowia, jak sposób odżywiania.

Dieta MIND – efekty

Dieta MIND pozwala pozbyć się nadwagi i otyłości w naturalny sposób. Jej skuteczność opiera się na całkowitej rezygnacji z produktów o udowodnionym naukowo szkodliwym działaniu oraz częstej aktywności fizycznej. Dzięki diecie MIND można schudnąć w korzystny dla zdrowia sposób. Tak naprawdę, redukcja kilogramów na diecie MIND to efekt uboczny zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia. Wśród zalecanych produktów spożywczych znajdziemy jedynie zdrowe, wartościowe pod względem odżywczym i smaczne produkty. To, że dieta MIND jest nie tylko zdrowa, ale też smaczna to dodatkowy atut, bo stosując ją, możemy uniknąć zniechęcenia oraz spadku motywacji do zmiany sposobu odżywiania i stylu życia. Choć dieta MIND badana była przede wszystkim w aspekcie zapobiegania wystąpieniu chorobie Alzheimera oraz łagodzenia jej objawów, to warto stosować ją także w młodym wieku. Dzięki temu usprawnimy funkcjonowanie mózgu oraz zabezpieczymy się przed chorobami typowymi dla osób, które odżywiają się w nieprawidłowy sposób. Dieta MIND pomaga uniknąć m.in. schorzeń serca, nadciśnienia tętniczego, a także cukrzycy.

