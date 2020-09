Czy żucie gumy pomaga schudnąć? Odpowiedź może zaskoczyć!

Chociaż nie wszystkie badania są zgodne, niektóre sugerują, że guma do żucia może przynosić pewne korzyści związane z utratą wagi.

Żucie gumy a głód i odczuwanie zachcianek

Żucie może zmniejszyć uczucie głodu, sprawić, że poczujesz się pełniejszy i zmniejszyć apetyt, zwłaszcza na przekąski.

W jednym z ostatnich badań guma do żucia zmniejszyła głód i apetyt po 10-godzinnym poście tak skutecznie, jak wypicie wysokokalorycznego napoju.

W innym badaniu poproszono część uczestników o żucie gumy bez cukru przez 30 minut po posiłku. Osoby żujące gumę zgłaszały uczucie pełności już 5 minut po rozpoczęciu żucia w przeciwieństwie do osób, które jej nie żuły.

Ponadto niedawny przegląd 15 badań, z których 5 dotyczyło konkretnie żucia gumy, sugeruje, że proces żucia może stymulować uwalnianie określonych hormonów jelitowych, zmniejszając z kolei głód i spożycie pokarmu.

Nie we wszystkich badaniach zaobserwowano podobne wyniki. Dlatego guma do żucia może nie być skutecznym sposobem na zmniejszenie głodu lub spożycia pokarmu w przypadku wszystkich osób. Ponadto badania sugerują, że guma do żucia może zmniejszyć chęć spożywania owoców, prawdopodobnie obniżając ogólną jakość diety.

Żucie gumy a spożycie mniejszej liczby kalorii

Niektórzy lubią żuć gumę między posiłkami, ponieważ uważają, że to pomaga w utracie wagi i, że spożywają mniej kalorii w ciągu dnia.

W jednym z badań uczestnicy, którzy żuli gumę między śniadaniem a obiadem, nie tylko czuli się mniej głodni między posiłkami, ale także jedli około 68 kalorii mniej podczas obiadu niż ci, którzy nie żuli gumy. Dla porównania, jest to w przybliżeniu odpowiednik 2 łyżeczek (10 gramów) masła orzechowego lub jednego małego kawałka owocu.

Podobnie, inne badania sugerują, że guma do żucia po posiłku może pomóc ci zjeść do 10% mniejszą porcję przekąski 3 godziny później niż gdybyś nie żuł gumy.

Chociaż odkrycia te wydają się obiecujące, należy pamiętać, że zmniejszenie spożycia kalorii pozostaje niewielkie. Ponadto obecnie nie jest jasne, czy powodują one znaczną długoterminową utratę wagi.

Ponadto nie wszystkie badania dały podobne wyniki. Niektórzy twierdzą, że żucie gumy ma niewielki wpływ na spożycie żywności i kalorii. Dlatego potrzeba więcej badań, zanim będzie można wyciągnąć wnioski.

Żucie gumy a spalanie kalorii

Kilka małych badań sugeruje, że działanie gumy do żucia może pomóc spalić kilka dodatkowych kalorii.

W jednym małym badaniu uczestnicy, którzy żuli gumę przed i po śniadaniu, spalali około 3-5% więcej kalorii w ciągu 3 godzin po posiłku w porównaniu z osobami, które nie żuły gumy.

W innym badaniu guma do żucia po posiłku zwiększyła termogenezę indukowaną dietą (DIT), czyli liczbę kalorii spalanych w wyniku trawienia. Jednak liczba spalonych dodatkowych kalorii pozostała bardzo mała, a po prostu wolniejsze spożywanie tego samego posiłku było jeszcze skuteczniejsze w podnoszeniu DIT niż guma do żucia.

Badania ponadto sugerują, że guma do żucia podczas chodzenia może pomóc w utracie wagi. Uważa się, że dzieje się to poprzez zwiększenie tętna i szybkości chodzenia (!), co może skutkować zwiększeniem spalania kalorii i tłuszczu.

Jednak przy 0,4-6 dodatkowych kalorii spalanych na 15 minut marszu korzyści pozostają niewielkie. Dlatego jest mało prawdopodobne, że przyniesie to znaczące wyniki w zakresie utraty wagi bez połączenia z innymi zmianami diety i stylu życia.

Co więcej, niektórzy twierdzą, że guma do żucia może pomóc kształtować twarz, wzmacniając mięśnie. Jednak żadne badania nie potwierdzają tego twierdzenia.

