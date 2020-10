Nie wytrwałeś w zdrowym trybie życia? Oto 5 sposobów, by do niego powrócić

Właściwie to nic dziwnego, że w ostatnich miesiącach straciłeś motywację do ćwiczeń i zdrowego odżywiania się. Pandemia koronawirusaspowodowała, że bardziej skupiliśmy się na innych kwestiach: opiece nad dziećmi i starzejącymi się rodzicami czy na poszukiwaniach nowej pracy.

Jak powrócić do zdrowego trybu życia?

1. Zastanów się, gdzie wyparowała twoja energia

W ogóle może jej nie straciłeś, a adaptujesz się do nowych warunków życia w dobie COVID-19 i to na tym, a nie na treningach skupiasz się bardziej. Nie ma w tym nic złego. Ważna jest priorytetyzacja i zajęcie się tym, co jest w danej chwili najważniejsze. Jeśli więc ćwiczenia i zdrowe jedzenie spadły u ciebie na dalszy plan, możesz powoli zacząć je przywracać do swojej codzienności, ale tylko wtedy, gdy stwierdzisz, że naprawdę masz na to czas.

2. Zarządzaj swoimi oczekiwaniami

Jeśli stwierdzisz, że to już pora, by znowu się ruszyć, pamiętaj, że nie musisz zaczynać od tabaty czy treningu HIIT. Jeśli umiesz zrobić 10 pompek, na początek zrób właśnie to. Samo podjęcie jakiejkolwiek aktywności wyzwoli w tobie dodatkową motywację.

3. Pamiętaj, że zmiana powoduje zmianę

Te 10 pompek to może i nie 50-minutowy trening w studiu fitness, do którego wcześniej uczęszczałaś, ale zawsze jednak krok naprzód. Nie można przejść od siedzenia przez cały dzień na kanapie do intensywnych i długotrwałych treningów. Jak wyjaśnia dr BJ Fogg, psycholog behawioralny z Uniwersytetu Stanforda, nawet najmniejsze przyzwyczajenia, jeśli czujemy, że wykonujemy je skutecznie, mogą się szybko przekształcić w lepsze nawyki. Dlatego warto się poklepać po plecach za wykonanie 7-minutowego treningu czy przygotowanie zdrowego śniadania.

4. Twórz nowe nawyki

Czas pandemii to również właściwa pora na przeanalizowanie swoich nawyków. Może się okazać, że zamiast spędzać czas w tym studiu fitness wolisz pojeździć na rowerze czy pograć w koszykówkę z dziećmi. Spędzając więcej czasu w domu, warto też wypróbować nowe smaki, potrawy, po które nigdy wcześniej nie sięgaliśmy.

5. Nauczyć się przebaczać

Sobie. Jak twierdzi BJ Fogg, warto być elastycznym i nawet codziennie zmieniać priorytety, jeśli jest to konieczne. Przecież świat w czasie pandemii też cały czas się zmienia, a zrozumienie tego pomaga lepiej sobie radzić ze stresem.