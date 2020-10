Czy ketchup tuczy?

Ketchup, czyli sos pomidorowy, który chętnie dodajemy do różnych potraw, nie powinien nam szkodzić. Niestety, pozory mylą, bo choć powszechnie wiadomo, że pomidory zyskują na wartościach odżywczych po obróbce termicznej, to z ketchupem bywa różnie. Znajdziemy w nim nie tylko zdrowe warzywa – równie częstym dodatkiem do ketchupu jest cukier, który znacząco zwiększa jego kaloryczność.

Czy ketchup jest zdrowy?

Ketchup może być zdrowy, ale tylko wówczas, gdy ma odpowiedni skład. W większości powinien składać się z pomidorów, które podczas obróbki termicznej zyskują na wartościach odżywczych. To dzięki wysokiej temperaturze w pomidorach oraz przygotowanych z nich przetworach znajduje się więcej likopenu niż w świeżych warzywach. Warto to wykorzystać, bo związek ten wykazuje silne działanie antynowotworowe. Likopen jest jednym z najsilniejszych, naturalnych antyoksydantów, które chronią przed wieloma chorobami. Trzeba wiedzieć, że regularne jedzenie bogatych w likopen przetworów z pomidorów pomaga zimniejszych ryzyko zachorowania m.in. na częste choroby serca i układu krążenia, a także wpływa na ogólną kondycję organizmu. Przygotowane w domu przetwory z pomidorów, które poddajemy duszeniu wraz z np. cebulą i czosnkiem oraz przyprawami, są bardzo zdrowe, jednak sklepowe ketchupy mogą powodować nie tylko wzrost masy ciała, ale także dostarczać do naszego organizmu wiele substancji chemicznych.

Kaloryczność ketchupu

Jedna łyżka sklepowego ketchupu może dostarczać do naszego organizmu ponad 100 kcal. To sporo, zwłaszcza gdy sięgamy po ketchup często. W przypadku świeżych pomidorów nie mamy do czynienia z wysoką kalorycznością, bo dojrzały pomidor dostarcza do naszego organizmu mniej niż 20 kcal/100 g. Jeżeli przygotowujemy z niego domowy ketchup lub przecier pomidorowy, to będziemy mogli cieszyć się nie tylko wyśmienitym smakiem zdrowego dodatku do kanapek i innych potraw, ale także znacząco ograniczymy kaloryczność spożywanych dań.

Warto o tym pamiętać, bo nawet drogie ketchupy, które kupujemy w sklepie, mają dodatek cukru. W przypadku tanich produktów, które często oznaczone są logo znanych marek na pierwszych miejscach w składzie znajdziemy wodę, cukier i inne substancje słodzące, a dopiero później pomidory. Co to oznacza? Oznacza to, że produkt, po który sięgamy, jest nie tylko źródłem pustych kalorii, ale także innych substancji, które w niekorzystny sposób wpływają na nasze zdrowie. W ketchupach, które dostępne są w sklepie, znajdziemy m.in.:

konserwanty,

sztuczne barwniki,

aromaty,

zagęstniki.

Domowy ketchup ich nie zawiera, bo dzięki pasteryzacji zachowuje świeżość. Przygotowujemy go z pomidorów i innych warzyw oraz przypraw, więc nie musimy dodawać poprawiającego smak cukru, barwników i zagęstników.

Sklepowe ketchupy tuczą i są szkodliwym dodatkiem do codziennej diety ze względu na kontrowersyjny skład. Oczywiście, na sklepowych półkach znajdziemy też produkty o dobrym składzie, jednak czasami zapominamy o czytaniu etykiet i kierujemy się jedynie ceną lub reklamami.

Jak zrobić domowy ketchup?

Najlepszy, domowy ketchup przygotujemy ze świeżych, dojrzałych pomidorów malinowych. Są one naturalnie słodkie, więc nie będziemy musieli dodawać do sosu pomidorowego cukru. Pomidory wystarczy udusić na niewielkiej ilości zdrowego tłuszczu lub upiec w piekarniku wraz z pokrojoną cebulką i czosnkiem, a następnie przetrzeć przez sito. Jeżeli ketchup jest zbyt wodnisty, to musimy go dodatkowo odparować, czyli przez kilka lub kilkanaście minut pogotować na małym ogniu, pamiętając o jego mieszaniu, aby się nie przypalił. Gdy osiągnie odpowiednią gęstość, dodajemy sól, pieprz i inne przyprawy np. zioła, przekładamy do szklanych butelek lub słoików i pasteryzujemy przez kilka minut. Tak przygotowany ketchup jest produktem zdrowym i naturalnym, który nie dostarcza do naszego organizmu zbędnych kalorii.

Podsumowując, ketchup tuczy, jeżeli sięgamy po niskiej jakości produkty, które dostępne są w większości sklepów. Naturalny ketchup, który przygotujemy w domu, nie tylko nie jest tuczący, ale także stanowi cenny składnik zdrowiej diety. Możemy dodawać go do kanapek oraz stosować w celu doprawienia np. sosu lub zupy pomidorowej.