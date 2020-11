Ciało ludzkie spala kalorie nawet podczas snu. Znaczenie ma temperatura

Chociaż najwięcej kalorii spalamy podczas ćwiczeń, ciało ludzkie nieustannie wytwarza energię potrzebą do ogrzania organizmu. Ma to miejsce również wtedy, kiedy człowiek śpi. Naukowcy przy pomocy badań potwierdzili tezę, że spanie w niższej temperaturze sprzyja spaleniu większej ilości tłuszczu. W jaki sposób zachodzi ten proces?

Eksperymenty z temperaturą

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Diabetes, temperatura pomieszczenia wpływa na ilość spalonych przez organizm kalorii. W trwającym przez cztery miesiące eksperymencie dorośli mężczyźni spali kolejno w pomieszczeniach o temperaturach: 23,8ºC, 18,8ºC, 23,8ºC i 27,3ºC. Po miesiącu sypiania w temperaturze 18,8ºC uczestnicy wykazywali 42-procentowy wzrost objętości brązowego tłuszczu (zwanego zdrowym tłuszczem) i 10-procentowy wzrost aktywności metabolicznej tłuszczu. Zwiększenie temperatury pomieszczenia do 23,8ºC spowodowało powrót do wcześniejszych wyników.

Termogeneza organizmu

Okazuje się, że wpływ na takie wyniki miał proces termogenezy. W uproszczeniu istotą termogenezy jest wytwarzanie ciepła, podczas którego organizm spala kalorie, aby utrzymać odpowiednią temperaturę ciała. Biorą w niej udział tzw. brązowe komórki tłuszczu odpowiedzialne za spalanie metaboliczne, uzyskiwanie energii w organizmie człowieka i przetwarzanie jej w ciepło.

Co mówią inne badania?

Badania przeprowadzone przez University of Kentucky School of Medicine wykazały, że w odpowiedzi na zimno białe komórki tłuszczowe mogą przybrać cechy brązowych. Ma to znaczenie, ponieważ organizm w ten sposób broni się przed otyłością – nie dopuszczając do zbytniego odkładania się kalorii. Krótkotrwała ekspozycja na zimno może aktywować brązowy tłuszcz, aby pomóc ludziom spalić o 15 proc. więcej kalorii – wykazały ponadto badania naukowców z Austrii.

Obecnie za optymalną temperaturę snu uważa się 18,3ºC w przypadku dorosłych oraz 20,5ºC w przypadku niemowląt, zgodnie z National Sleep Foundation.

