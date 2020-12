Te ćwiczenia zyskują popularność na siłowniach, ale możesz też robić je w domu

Idea „super setów” włączanych do treningu oporowego powstała, żeby zwiększyć wydajność treningu siłowego bez wydłużania czasu spędzanego na ćwiczeniach.

Czym są super sety?

W tej formie treningu wykonuje się dwa ćwiczenia w seriach jedno po drugim, przy zachowaniu minimalnego czasu na odpoczynek. Dobór ćwiczeń nie jest przypadkowy – powinny być one skierowane na przeciwstawne grupy mięśni. Pierwsza to grupa agonistów, czyli mięśni wytwarzających siłę, a druga – antagonistów, czyli mięśni umożliwiających rozluźnienie agonistów. To ważne, by nie angażować tej samej grupy mięśni przy dwóch ćwiczeniach oraz zachować jednakowe obciążenie dla obu grup.

Badania potwierdzają efektywność super setów

Efekt tradycyjnych ćwiczeń w porównaniu do super setów porównali naukowcy z Syracuse University w Nowym Jorku. Na przykładzie czterech różnych ćwiczeń ustalili, że wykonywanie ich w super setach po dwa było szybsze i efektywniejsze. Podobne badanie wykazało również, że super sety wymagają o 8 procent cięższej pracy niż tradycyjne zestawy. Mino wszystko mogą być nieco mniej wyczerpujące, ponieważ powodują mniejszą utratę prędkości. Często też są po prostu prostsze, niż pozostałe ćwiczenia wykonywane osobno. Taki trening warto wypróbować zarówno w domu, jak i na siłowni.

