Powszechnie popełniamy błędy w liczeniu kalorii. Naukowcy już wiedzą, dlaczego tak jest

W okresie świątecznym często jemy więcej niż zwykle. W tym roku jemy nawet więcej niż zwykle, ponieważ pandemia skłania wielu z nas do zajadania stresu.

Jemy więcej, bo jemy zdrowiej?

Popularnym sposobem uniknięcia nadwagi jest wybór zdrowszych posiłków o mniejszej liczbie kalorii w porcji. Ale jednym z problemów związanych z tą strategią jest to, że ludzie jedzą więcej, jeśli uważają, że jest to zdrowsze. Na przykład gość na świątecznej uczcie może wypełnić swój talerz kapustą zamiast pokarmami bogatymi w węglowodany, takimi jak ciasto, które kojarzy się powszechnie ze wzmożonym przyrostem masy ciała.

Ale to ma sens tylko wtedy, gdy wystarczająco dobrze potrafisz porównać zawartość kalorii w różnych potrawach i ilościach tych potraw.

Metoda: liczenie kalorii

Eksperci ds. zdrowia zalecają dwa sposoby oceny kaloryczności żywności: spróbuj podać dokładne liczby w porcjach żywności lub po prostu pomyśl w kategoriach jakościowych o wysoko- i niskokalorycznej żywności: ser brie i tłuczone ziemniaki = wysokokaloryczna, groszek i brukselka = niskokaloryczna.

Zwolennicy tej drugiej metody twierdzą, że da ona podobne wnioski, a większości ludzi będzie łatwiej robić to regularnie. Jednak nowe badania sugerują, że te dwie metody dają bardzo różne wyniki, jeśli chodzi o liczbę kalorii, a to ma znaczący wpływ na dietę.

Migdały w czekoladzie ujawniły wszystko

Do pierwszego badania naukowcy zrekrutowali kilkuset studentów i pokazali im dwa zdjęcia: talerz z 20 g migdałów w czekoladzie i drugi talerz z 33 g zwykłych migdałów prażonych, bez ujawniania rzeczywistej wagi. Następnie losowo poprosili połowę z nich, aby uczestnicy odgadli, ile kalorii jest na każdym z talerzy w skali od „bardzo mało” do „dużo”, a pozostałych, aby przedstawili swoje oszacowanie liczbowe. Następnie ponownie pokazano uczestnikom zdjęcia i poproszono o wybranie opcji o niższej kaloryczności, którą następnie pozwolono im zjeść.

Okazało się, że uczestnicy, którzy używali jedynie skali (rozmiaru), uważali, że większa porcja migdałów ma mniej kalorii niż te pokryte czekoladą. Z drugiej strony, większość studentów, którzy podawali szacowane liczby, wybrała migdały w czekoladzie jako mniej kaloryczną opcję. Oszacowali, że migdały w czekoladzie miały średnio około 111 kalorii w porównaniu do 117 kalorii w przypadku zwykłych migdałów.

Ale nawet ta grupa bardzo niedokładnie oszacowała, ile kalorii miała większa porcja zwykłych migdałów: a miała ich 200, czyli prawie dwa razy więcej.

Powodem, dla którego ci, którzy ocenili porcje według skali, zrobili to źle, jest to, że myśleli raczej o jakości niż faktycznej ilości. Skala od „bardzo mało” do „dużo” brzmi podobnie do „bardzo zdrowo” do „bardzo niezdrowo”. Uczestnicy tak bardzo skupili się na przekonaniu, że prażone migdały są zdrowsze, że zapomnieli, że ilość, którą spożywają, jest również ważnym czynnikiem w szacowaniu kalorii.

Indyki i hamburgery również pokazały co nieco, ale inaczej

Następnie naukowcy na potrzeby innego badania poprosili 277 osób, które stołowały się w popularnych sieciach fast food w poprzednim roku, o oszacowanie kalorii w 30-centymetrowej kanapce z indykiem i cheeseburgerze. Ludzie poproszeni o dokonanie szacunków ilościowych dla obu uważali, że kanapka z indyka ma mniej kalorii, a ci, którzy dokonali szacunków liczbowych, prawidłowo domyślili się, że ta sama kanapka ma więcej kalorii. Mieli rację: kanapka miała 510 kcal w porównaniu do zaledwie 300 kcal w przypadku burgera.

Aby sprawdzić, czy uda się znaleźć sposób na poprawienie tego błędu związanego z szacunkami jakościowymi, naukowcy zmodyfikowali i odwzorowali wcześniejsze badanie dotyczące migdałów, ale najpierw poprosili niektórych uczestników o obejrzenie 12 zdjęć talerzy z przekąskami o różnej wielkości i ocenę wielkości porcji na skali od bardzo małych do bardzo dużych.

Następnie uczestnicy oszacowali kaloryczność małego talerza z migdałami w czekoladzie i dużego talerza zwykłych migdałów. Zwrócenie uwagi na wielkość porcji pomogło wszystkim uczestnikom w uzyskaniu dokładniejszych szacunków, co było szczególnie przydatne dla osób dokonujących szacunków jakościowych.

Tak więc, chociaż ludzie nie są aż tak dobrzy w liczeniu kalorii, niezależnie od tego, czy są spożywane w jedzeniu, czy spalane podczas ćwiczeń, istnieją sposoby, aby to poprawić. Warto mieć to na uwadze podczas następnej świątecznej kolacji, gdy zechcesz wypełnić swój talerz zasmażaną kapustą.

Czytaj też:

W ten sposób sprawdzisz, czy twoja waga jest odpowiedniaCzytaj też:

Otyłość to groźna choroba. Oto 5 mitów związanych z jej przebiegiemCzytaj też:

Wiek nie wpływa na sukces w odchudzaniu, ale odchudzanie pomaga osobom starszym