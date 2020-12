W kryzysie związanym z pandemią pomogą ci... fitnessowe gry wideo

Dbanie o odpowiednią ilość ruchu w czasach, gdy koronawirus SARS-CoV-2 szaleje na całym świecie, nie jest łatwe. Siłownie są na zmianę zamykane i otwierane, a aktywność na świeżym powietrzu ograniczona przez ciągle zmieniającą się pogodę. I tu z pomocą ruszają fitnessowe gry komputerowe. Dlaczego są skuteczne? Pozwalają wprowadzić do życia element grywalizacji bądź stałe kontrolowanie swoich postępów, wymagają zaangażowania całego ciała, a nie tylko uderzania myszką o klawiaturę. Poza tym, dają natychmiastową nagrodę za coś, co jest opłacalne dla zdrowia w dłuższej perspektywie – na kolejnych etapach zazwyczaj dostaje się punkty, nagrody, odznaczenia. Ponadto, w przeciwieństwie do trenerów udostępniających swoje filmy na YouTube, są interaktywne. Gry fitnessowe sprawdzą się u ciebie nawet, jeśli nie jesteś graczem i nawet jeśli do tej pory nie byłeś jakoś szczególnie aktywny fizycznie.

Dla każdego coś miłego

Gier promujących zdrowy styl życia jest bardzo wiele. Począwszy od tych, które wyglądają jak sesje na siłowni z trenerem personalnym, po wymagające treningi bokserskie, w których próbujesz znokautować wirtualnych przeciwników czy ćwiczenia zumby. Jedną z osób, która dopiero w czasie pandemii zaczęła swoje treningi jest 31-letnia Hweimei Tsou, na co dzień menadżerka ds. komunikacji. Wybrała boks i – jak zaznacza – docenia, że fitnessowe gry wideo umożliwiają jej dostosowanie treningów do codziennego harmonogramu. Ma też ustawioną opcję personalizowanego treningu i świetnie się przy tym wszystkim bawi. Gra informuje ją, ile kalorii spaliła w ciągu danego tygodnia, a także dostosowuje intensywność ćwiczeń do jej możliwości, coraz bardziej ją zwiększając. Fitnessowe gry wideo są dobre również dla tych, którzy nie czują się komfortowo, ćwicząc w obecności innych, jak 51-letni Duane Montague – dzięki temu, że zaczął właśnie od gier, w końcu poszedł i na siłownię, o co wcześniej by siebie nie podejrzewał. Oczywiście istnieje również cała gama gier fitness, skierowana do dzieci, dzięki którym można przekonać najmłodszych do wysiłku połączonego z zabawą.

Jak powstają gry komputerowe?

Proces tworzenia gier komputerowych związanych z tematyką fitness (i nie tylko), trwa kilka lat. Obejmuje projektantów gier, ale i naukowców zajmujących się sportem, pracujących przy opracowywaniu treści oraz testerów. Tym bardziej, że celem jest stworzenie gry dla szerokiego grona odbiorców, nie tylko zapalonych graczy.

Sami projektanci gier zaznaczają jednak, by zdawać sobie sprawę z ich ograniczeń, jeśli myśli się wyłącznie o aktywności fizycznej w ich kontekście. Julien Tripette, badacz aktywności fizycznej i nauk o sporcie z National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition w Japonii zaznacza, że korzystanie z fitnessowych gier wideo często nie prowadzi do długotrwałej poprawy kondycji, zawsze jednak są lepsze niż nic, zwłaszcza w dobie pandemii.

