Naukowcy analizują wytyczne, dotyczące rozmów z dziećmi na temat nadwagi i otyłości

Naukowcy z Centrum Nauk o Wadze, Odżywianiu i Stylu Życia (WELL Center) w College of Arts and Sciences na Drexel University systematycznie przeglądali liczne niezależnie opublikowane wytyczne dotyczące prowadzenia rozmów z dziećmi na temat wagi, by opracować wytyczne dla rodziców i opiekunów.

„Ważne jest, aby rodzice i pracownicy służby zdrowia byli krytycznymi konsumentami wskazówek dotyczących rozmawiania z dziećmi na temat nadwagi i otyłości, ponieważ wytyczne różnią się między sobą w kwestii tego, czy należy bezpośrednio rozmawiać o wadze dziecka. Rodzice i pracownicy służby zdrowia powinni przeczytać kilka różnych wskazówek i upewnić się, że podejmują najlepszą decyzję dla swojego dziecka, ponieważ każda sytuacja może być inna” – Elizabeth Lampe, główna autorka badań i absolwentka College of Arts and Sciences na Drexel University.

Jak rozmawiać z dziećmi o wadze i odchudzaniu?

We wszystkich 13 wytycznych w ramach udzielonych porad zidentyfikowano dziewięć tematów: modelowanie postaw (objęte 31% wytycznych), modelowanie zachowań (61%), zalecenia dietetyczne (54%), aktywność fizyczna (46%), akceptacja ciała i samoocena (69%), porady dotyczące rozmów (92%), kontakt z pracownikami służby zdrowia (46%), rozmowa o „wadze” w porównaniu z „ogólnym stanem zdrowia” (54%) i czynnikach zewnętrznych, takich jak nękanie i / lub media (54%).

Lampe zauważyła, że chociaż wszystkie wytyczne zawierały podobną treść, pojawiło się kilka niespójności w zaleceniach. Tylko trzy z 13 wytycznych odwoływały się do jakichkolwiek źródeł naukowych, a tylko niewielka część porad była łatwo stosowana przez opiekunów lub pracowników służby zdrowia w codziennych sytuacjach.

„Apelujemy o przyszłe wytyczne, aby ujednolicić ich przesłanie dla opiekunów i pracowników służby zdrowia oraz aby były lepiej wspierane przez dane naukowe” – powiedziała Lampe.

