5 pułapek na diecie – nie wpadnij w nie, jeśli chcesz schudnąć

Czasem wystarczy wprowadzić niewielkie zmiany, aby poprawić swoje nawyki. Jeśli chcesz schudnąć, poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą ci uniknąć wpadnięcia w popularne pułapki dietetyczne. Dzięki temu wejdziesz na właściwą drogę w styczniu, abyś mógł zdrowo chudnąć aż do grudnia i jeszcze później.

Pułapka 1: Niejasne cele

Utrata wagi to popularny cel, ale kluczem jest skupienie się bardziej na drodze do niego, niż na samym celu. Zastanów się, co zamierzasz zrobić, aby to się stało.

– Skoncentrowanie się na niewielkich modyfikacjach jest znacznie skuteczniejszym podejściem do wprowadzania zmian – mówi dietetyk Lisa Moskovitz. – Im bardziej bazujesz na szczegółach, tym lepiej. Zamiast jeść „więcej” warzyw, postaraj się jeść przynajmniej równowartość dwóch kubków warzyw dziennie. Zamiast pić „więcej” wody, pij co najmniej 1,7 l wody dziennie. Zamiast „ćwiczeń” postaw na ćwiczenia przez 3 godziny tygodniowo. Cele, które są wyznaczone konkretnie, ułatwiają trzymanie się ich i dają motywację do robienia postępów.

Pułapka 2: Zbyt duża restrykcyjność

– Bardzo surowe przestrzeganie diety wydaje się na początku nieunikniowe. Ale jest często błędem – mówi dietetyk Amy Shapiro. – Często ludzie biegną po ziemi, ale szybko kończą wyścig. Dzieje się tak często wtedy, gdy eliminujesz całą grupę pokarmów, a mianowicie węglowodany. Jeśli nie jesz wysokiej jakości węglowodanów, twoje ciało będzie szukać energii w inny sposób, co prowadzi do apetytu na słodkie pokarmy.

Możesz pomyśleć, że detoks sokowy to świetny sposób na „oczyszczanie”. Jednak gdy ponownie zaczniesz jeść, prawdopodobnie przybierzesz na wadze, a być może nawet zyskasz więcej kilogramów, niż straciłeś. Detoks powoduje również brak równowagi hormonalnej, który wpływa na twoje zdrowie i może utrudniać osiągnięcie twoich celów. Zamiast tego ważne jest, aby monitorować spożywane pokarmy np. za pomocą aplikacji, abyś mógł zwracać uwagę na wielkość porcji i uwzględnić wszystkie ulubione potrawy w dobrze zbilansowanej diecie.

Pułapka 3: Zapominanie o substytutach

Kiedy się odchudzasz, zwykle rezygnujesz z czegoś, co naprawdę lubisz. Z biegiem czasu prawdopodobnie przyniesie to odwrotny skutek i sprawi, że będziesz jeszcze bardziej łaknąć tych potraw. Jeśli zdarzyło się to już w przeszłości, możesz pomyśleć, że jest to rok, w którym będziesz w stanie przezwyciężyć te pragnienia i polegać na sile woli. Ale zamiast tego postaraj się, żeby był to czas, w którym planujesz z wyprzedzeniem i znajdź odpowiednie substytuty, które nadal przynoszą ci radość.

– Przysięganie, że całkowicie przestaniesz jeść swoje ulubione potrawy, jest nierealne, ale zamiana różnych opcji, aby nadal czuć się usatysfakcjonowanym, może zapewnić ci ten długoterminowy sukces – mówi Moskovitz. – To może być domowa wersja twojego ulubionego deseru o niższej zawartości cukru, lżejsza zapiekanka lub odmienione danie z makaronu. Tutaj na przykład wybieranie pełnoziarnistego makaronu z większą ilością warzyw lub makaronów o wyższej zawartości białka z alternatywnych mąk może się sprawdzić.

Pułapka 4: Skupianie się na zakazach

Trudne jest życie, kiedy jedyne o czym myślisz to to, czego nie możesz zrobić lub zjeść. Kreowanie bardziej pozytywnej energii za pomocą „można” zamiast „nie można” jest lepsze do tworzenia trwałych zmian. Na przykład pozwól sobie na napełnienie swojego talerza przynajmniej do połowy pełnymi świeżymi warzywami i dodawanie do każdego posiłku zdrowego dla serca tłuszczu. Podobnie, możesz skupić się na innych rzeczach, które możesz uwzględnić w swoim życiu, aby schudnąć.

Pułapka 5: Brak gotowości do zmian

Wyznaczanie sobie celu to jedno, ale bycie gotowym na to, co to naprawdę oznacza w praktyce, to coś zupełnie innego.

– Bez względu na wszystko łatwiej jest powiedzieć niż wykonać – mówi Moskovitz. – Wymaga to zaangażowania, samoświadomości i dużej wytrzymałości. W praktyce oznacza to, że zmieniasz dietę w sposób, który na początku może wydawać się niewygodny. Wyjdziesz na dodający energii spacer, kiedy wolisz leżeć na kanapie. Będziesz gotować posiłek w domu, zamiast zamawiać lub zmienisz swój styl życia w inny sposób, który wpływa na twoje nawyki żywieniowe, na przykład będziesz więcej spać lub podejmiesz kroki ku redukcji stresu.

