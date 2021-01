Często sięgasz po przekąski w czasie zdalnej pracy? Oto 6 wysokobłonnikowych, niskokalorycznych propozycji

Błonnik jest niezwykle ważnym składnikiem odżywczym. Ten niepozorny składnik pożywienia może wspomagać odchudzanie, pomóc ci zadbać o zdrowie serca i chronić przed chorobami. Abyś mógł mieć pewność, że otrzymujesz wystarczającą ilość błonnika w swojej codziennej diecie (zalecane dzienne spożycie to 25-35 g), kluczowe znaczenie mogą mieć w tym przypadku przekąski, jeśli dania główne pozostawiają trochę do życzenia.

Poniżej znajdziesz pyszne pomysły na przekąski z wysoką zawartością błonnika. Zawierają nawet do 21 g błonnika na porcję i każda z propozycji ma poniżej 265 kalorii.

Buraczany hummus z soczewicy

Dzięki soczewicy jest to sycąca, pełna błonnika przekąska, która jest świetna dla zdrowia serca i jelit. Ponadto, jeśli masz mało czasu i wiesz, że nie będziesz mógł jeść przez kilka godzin, zapewni ci ona uczucie sytości na długo. Ilość hummusu z poniższego przepisu podziel na 6 części, z czego jedna taka część to jedna porcja, czyli... zaledwie 128 kcal i aż 5 g błonnika.

Składniki:

100 g czerwonej soczewicy

230 g buraków pokrojonych w kostkę

4 ząbki czosnku, posiekane

4 łyżki tahini

1/2 łyżeczki soli

2 łyżki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Ugotuj buraki do miękkości w wodzie. W innym, małym garnku ugotuj czerwoną soczewicę z 700 ml wody. Soczewica po ugotowaniu powinna być bardzo miękka i zacząć się rozpadać, ale nie rozgotuj jej. Delikatnie odcedź na sitku, ale nie przelewaj wodą. Ugotowaną soczewicę, buraki i czosnek umieść w misce miksera i miksuj do uzyskania gładkiej masy. Dodaj tahini, cytrynę i sól i miksuj do uzyskania jednolitej konsystencji. Podawaj z ulubionymi twardymi warzywami.

Więcej wysokobłonikowych przekąsek? Proszę bardzo, oto i one!

Pieczona ciecierzyca z chili i limonką

Ta propozycja ma 6 g błonnika w porcji i tylko 149 kalorii. Porcja, której dotyczą te



Rozgrzej piekarnik do 200 st. Celsjusza. 1 puszkę cieciorki odsącz i osusz. Polej łyżką oleju, zetrzyj skórkę z 1 limonki i dodaj do smaku chili, najlepiej świeże i drobno posiekane, a także 1/4 łyżeczki soli. Obtocz w przyprawach cieciorkę i piecz 30-45 minut.





Bananowe smoothie

189 kalorii i 7 g błonnika? To musi cię przekonać.



Składniki:



2 łyżki płatków owsianych300 ml niesłodzonego mleka migdałowego1/2 banana1/2 jabłka1/2 łyżki kardamonu.

Sposób przygotowania:

Wlej mleko migdałowe i wsyp płatki owsiane do blendera i zmiksuj. Dodaj pozostałe składniki i miksuj dalej do uzyskania gładkiej konsystencji.



Kakaowy chia-pudding



Największą zaletą tego puddingu, obok jego wyjątkowego smaku, jest 225 kalorii i 11 g błonnika w porcji. Podany przepis dotyczy 4 porcji.

Składniki:



25 g niesłodzonego kakao w proszku350 ml mleka migdałowego1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii3 łyżki syropu klonowego lub z agawy opcjonalnieszczypta soli (opcjonalnie)85 g nasion chia.

Sposób przygotowania:

W średniej misce wymieszaj kakao i około 100 ml mleka migdałowego na gładką masę. Wymieszaj pozostałe mleko migdałowe i wanilię. Posmakuj mikstury. W zależności od marki mleka i twoich preferencji możesz dodać do smaku szczyptę soli. Wymieszaj, aby wszystko dokładnie połączyć.

Dodaj nasiona chia. Przykryj i schłodź, aż zgęstnieje do konsystencji przypominającej budyń; najlepiej przez noc, ale zaleca się co najmniej 3 godziny.



Smoothie z awokado, jarmużu i szpinaku



Składniki:



240 ml kombuchy240 ml odtłuszczonego jogurtu naturalnego1/2 średniego awokado1 mrożony średni banan1 obrane średnie kiwi480 g świeżego szpinaku240 g jarmużu.

Sposób przygotowania:

W kielichu blendera umieść kombuchę i jogurt, a następnie dodaj awokado, banana i kiwi. Na koniec dodaj szpinak i jarmuż. Miksuj z dużą prędkością, aż konsystencja będzie gładka i kremowa.Z podanych proporcji otrzymasz dwie porcje koktajlu. Pojedyncza to tylko 210 kalorii i aż 7 g błonnika. Na zdrowie!





Wytrawne muffinki migdałowe



Jeśli chcesz zjeść coś smacznego, co ma 240 kalorii i 4 g błonnika, ta propozycja jest dla ciebie. Oczywiście z podanych proporcji nie stworzysz jednej muffinki, a 6, czyli 6 porcji. Sięgnij po jedną, a na pewno nie przesadzisz.

Składniki:



225 g mąki migdałowej1/2 łyżeczki sody oczyszczonej12 g posiekanej świeżej pietruszki2 łyżki posiekanego parmezanu1 łyżeczka suszonej bazylii2 duże białka jaj1 duże jajko1 łyżka oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 190 ºC. Wyłóż 6 foremek na muffinki papierowymi wkładkami. W dużej misce wymieszaj mąkę migdałową i sodę oczyszczoną. Dodaj pietruszkę, parmezan i bazylię i wymieszaj. Osobno lekko ubij białka i jajko, a następnie dodaj oliwę z oliwek. Wymieszaj mieszaninę z białek z mąką migdałową, aż składniki dobrze się połączą.

Nakładaj ciasto do foremek, wierzch każdej wygładź mokrą łyżką. Piecz przez 20 minut, aż się zarumienią, a wykałaczka włożona w środek muffinki będzie czysta.Czytaj też:

