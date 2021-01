Co pić, aby schudnąć? Rozwiązania przychodzą prosto z Indii

Po raz kolejny przeglądasz internet w poszukiwaniu magicznego środka na odchudzanie? Tym razem, zamiast sięgać po jedno z wielu chemicznych remediów, skieruj swe kroki ku sklepom z organiczną żywnością zaopatrującym się między innymi w przyprawy z Indii. Dlaczego? To właśnie na indyjskich przyprawach bazują najlepsze odchudzające napoje.

Nie mieścisz się już w już w swoją ulubioną parę dżinsów? Miesiące pracy z domu sprawiły, że większość z nas zyskała dodatkowe kilogramy. Ponieważ siedzący tryb życia w izolacji winny jest tej niechcianej nadwadze, teraz jest czas, aby coś z tym zrobić i pozbyć się zbędnego balastu – zwłaszcza dużego brzucha.

Najlepsze napoje na odchudzanie

Za chwilę zapoznasz się z listą pięciu napojów usprawniających metabolizm, które możesz wypić praktycznie zawsze, kiedy masz na to ochotę, jednak najlepszy efekt przynoszą, kiedy wypijasz je każdego ranka na pusty żołądek. Napoje te ogólem wspomagają odchudzanie, ale wskazanie dotyczące pory picia związane jest z tym, że to właśnie po przebudzeniu twój metabolizm osiąga szczyt.

Woda Jeera



Jeera to obowiązkowa przyprawa w indyjskim curry. A woda jeera to doskonały niskokaloryczny napój, który poprawia trawienie i pomaga usunąć tłuszcz z brzucha. Działa doskonale w celu tłumienia głodu i przyspieszania procesu utraty wagi. Aby przygotować taki napój, dodaj łyżeczkę jeery do szklanki wody i pozostaw na noc. Odcedź napój i następnego ranka wypij go na pusty żołądek.



Woda Saunf



Saunt zwany w naszym kraju fenkułem czy też koprem włoskim to tradycyjny środek na wzdęcia i niestrawność. Nasiona kopru włoskiego mają właściwości moczopędne, które pomagają odtruć organizm. Odtruwanie jest ściśle powiązane z utratą wagi. Nasiona kopru włoskiego wspomagają metabolizm. Aby przygotować wodę z nasion kopru włoskiego, wymieszaj łyżeczkę nasion kopru ze szklanką wody i pozostaw na noc. Odcedź i wypij wodę następnego ranka.



Woda z cytryną



Woda z cytryną to orzeźwiający napój po długim męczącym dniu. Ale jeśli lubisz wodę cytrynową, oto dobra wiadomość. Rozpoczęcie dnia od szklanki letniej wody cytrynowej może zdziałać cuda dla twojego ciała. Napój jest bogaty w przeciwutleniacze i błonnik pektynowy, który pomaga w usuwaniu tłuszczu z brzucha. Aby przygotować napój, weź szklankę wody, wyciśnij sok z cytryny i dodaj łyżeczkę miodu. Pij rano na pusty żołądek, aby przyspieszyć metabolizm i zrzucić zbędne kilogramy.



Woda Ajwain



Nasiona ajwain, nazywane również nasionami karomu pomagają w przyspieszeniu metabolizmu. Ajwain poprawia trawienie i pomaga w lepszym wchłanianiu składników odżywczych. Aby przygotować napój, mocz przez noc dwie łyżeczki prażonych nasion ajwainu w szklance wody. Odcedź mieszaninę lub po prostu dobrze wymieszaj i zjedz następnego ranka.



Zielona herbata



Zielona herbata stała się bardzo popularna w ciągu ostatnich kilku dekad. Napój jest pełen przeciwutleniaczy – katechin, które zwiększają metabolizm. Nie dodawaj cukru do napoju, bo nie będzie tak skuteczny. Możesz dodać trochę soku z cytryny, aby poprawić jego smak.

