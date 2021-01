Doskonały trening na mięśnie brzucha. Zrobisz go przed telewizorem

Trening w domu może być efektywny i skuteczny, o ile właściwie się do niego przygotujemy. Chcesz schudnąć i cieszyć się idealnie wymodelowaną sylwetką? Zacznij od kilku minut ćwiczeń każdego dnia i stopniowo zwiększaj ich intensywność oraz czas trwania, a szybko zauważysz efekty swoich starań. Ogromnązaletą domowych treningówjest to, że nie wymagają one od nas żadnych dodatkowych wydatków, choć oczywiście, wyjście do klubu fitness lub na siłownię ma dodatkową zaletę, bo motywuje do rywalizacji, ale nie każdy lubi pocić się w towarzystwie innych osób.

Jeżeli chcesz ćwiczyć w domu, pamiętaj o:

znalezieniu odpowiedniej ilości miejsca – salon będzie idealnym wyborem, a jeżeli nie zachwyca metrażem, to możesz nieco poprzesuwać meble, aby zyskać więcej wolnej przestrzeni,



przygotowaniu grubego koca lub maty do ćwiczeń, jeżeli nie masz dywanu, bo twarda podłoga nie jest dobrym motywatorem do wysiłku,



przygotowaniu wygodnego stroju do ćwiczeń oraz butów sportowych z antypoślizgową podeszwą (trening w kapciach raczej nie jest dobrym wyborem),



przygotowaniu w zasięgu rękibutelki wody mineralneji usunięciu z pola widzenia wszelkich kuszących smakołyków.



Na początek – rozgrzewka

Rozgrzewkato niezbędny element każdego treningu. Bez niej szybko odczujesz bolesne zakwasy i narazisz się na ryzyko wystąpienia urazów. Jak rozgrzać mięśnie i stawy? Wystarczy, że wykonasz kilka pajacyków, skłonów, wymachów kończyn, przysiadów oraz pobiegasz w miejscu, aby twoje mięśnie i stawy przygotowały się na aktywność.

Trening na brzuch Ady Palki

Adrianna Palka – jedna z najbardziej znanych polskich trenerek fitness zaprasza na krótki, choć dość intensywny trening. Podczas ćwiczeń popracujemy szczególnie nad mięśniami brzucha. Trening trzeba poprzedzić rozgrzewką. Te zajęcia to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby poćwiczyć w domu, a nie mają na to zbyt dużo czasu.