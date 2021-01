Oto, jak utrzymać wagę po zakończeniu odchudzania bez efektu jojo. Porady dietetyka

Kiedy dążysz do celu, jakim jest utrata masy ciała, zwykle skupiamy się na tym celu tak bardzo, że przestajemy myśleć o tym, co nastąpi po jego osiągnięciu. Rozważ zastosowanie kilku poniższych wskazówek od dietetyczki Jaclyn London.

Czy utrzymanie wagi po odchudzaniu jest trudne?

Proces utrzymania wagi nie różni się tak naprawdę niczym od samej utraty wagi. Ale dobrą wiadomością jest to, że nie będzie to takie trudne, jak może się wydawać, ponieważ masz już opracowane zdrowe nawyki i wiesz, co jest dla ciebie dobre

Jeśli udało ci się osiągnąć cele związane z utratą wagi, najprawdopodobniej wiesz, jakie obowiązują cię makra i kalorie. Jest to również ważnym aspektem utrzymania wagi.

– Z biochemicznego punktu widzenia utrzymanie wagi to kwestia bilansu energetycznego: kalorii dostarczanych, kalorii traconych. Spalaj więcej niż jesz, a stracisz na wadze. Z drugiej strony, jeśli będziesz jeść więcej, niż spalasz, zyskasz zbędne kilogramy – mówi London.

Chociaż liczenie kalorii i śledzenie makr może być pomocne, London twierdzi również, że utrzymanie wagi to o wiele więcej niż pilnowanie liczb.

– Przy założeniu, że schudłeś w sposób zrównoważony i bezpieczny, i obecnie masz wagę, co do której ty i twój lekarz zgadzacie się, że jest zdrowa, utrzymanie masy ciała jest tak naprawdę kwestią stylu życia i uwzględniania osobistych wyborów prozdrowotnych wraz z upływem czasu – mówi London.

Nie tylko dieta i ćwiczenia

Według London utrzymanie wagi nie polega na praktykowaniu idealnej diety ani na ćwiczeniach.

– Na nasze zdrowie i dobre samopoczucie ma wpływ wiele czynników, z których sporo nie jest pod naszą kontrolą, ale te, które mogą się często zmieniać, to wielkość posiłków, aktywność w ciągu tygodnia i ilość snu – mówi London.

Z powodu tych zmian specjalistka podkreśla, że przede wszystkim liczba na wadze nie jest ostateczna, a jeśli twoja waga się zmienia, nie powinieneś czuć się winny, bo to normalne.

– Twoja waga to tylko jedna liczba, jedna informacja w dowolnym momencie i twierdzę, że przez większość czasu może nie odzwierciedlać całokształtu – mówi London.

Wahania masy ciała są normalne, o ile wciąż utrzymujesz zdrowe nawyki, o które pomagają ci czuć się dobrze.

– Nawyki, które zbudowałeś w procesie dokonywania niewielkich, zrównoważonych zmian w swoim stylu życia, powinny stanowić elementy składowe twojego ogólnego stylu życia i zdrowia. Nie powinna to być tylko liczba na wadze – mówi London.

Jak utrzymać wagę?

Jeśli nadal nie masz pewności, co dalej robić, London chce podzielić się z tobą kilkoma wskazówkami.

Dąż do spójności: ona da ci dobre rezultaty

– Twierdzę, że konsekwencja jest kluczem do wszystkiego, co robimy, ale w celu utrzymania wagi powinieneś być konsekwentny w kwestii swoich nowo powstałych nawyków, takich jak konsekwentne jedzenie. Zazwyczaj zalecam spożywanie czegoś co trzy, cztery godziny – mówi London. Sugeruje również, aby trzymać się stałej pory ćwiczeń.

Określ strategię na podstawie swojego typowego planu dnia

– Zacznij od oceny swojego harmonogramu. Ustal, w którym miejscu będziesz codziennie podejmować decyzje odpowiadające twoim osobistym celom i pracować nad swoim stylem życia, a nie pomimo niego – mówi London.

Obecnie prawie wszyscy pracują, ćwiczą i zasadniczo robią wszystko w domu, więc staraj się dostosować swój zdrowy styl życia do warunków, w jakich musisz żyć.

Skoncentruj się na tym, co (naprawdę) lubisz

Odkąd zacząłeś się odchudzać, prawdopodobnie próbowałeś wielu dań, ćwiczeń i innych nawyków, które w twoim przypadku działały, a także wielu innych, które nie pomogły. London kładzie nacisk na skupianie się na tym, co działa na ciebie najlepiej. Nie przejmuj się, jeśli coś, co pomogło innym, nie jest dla ciebie odpowiednie.

W razie niepowodzeń czy wątpliwości bądź dla siebie dobry

– Pamiętaj, że na twoją wagę i samopoczucie wpływa to, co robisz konsekwentnie, a nie idealnie. Przyjdą kiedyś takie dni, kiedy zjesz coś, czego tak naprawdę nie miałeś zamiaru zjeść lub kiedy pominiesz zaplanowany trening. I to jest w porządku! Dopóki nie obwiniasz się za nadto, jesteś już na dobrej drodze do poprawy zdrowia i kontroli wagi na dłuższą metę – mówi London.

