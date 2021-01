Chcesz schudnąć? Zaopatrz się w ten jeden gadżet i zobacz, jak kilogramy znikają

Waga kuchenna, bo o niej mowa, w znacznie lepszy sposób umożliwi ci bezwzględne trzymanie się swoich celów.

– Zawsze zalecam posiadanie wagi kuchennej i używanie jej od czasu do czasu, aby mieć ogląd na ilość spożywanego jedzenia –potwierdza dr Lisa R. Young.

Etykiety na produktach spożywczych nie zawsze zawierają dokładne liczby, jeśli chodzi o kalorie, a większość z nas notorycznie nie radzi sobie z ustalaniem zdrowych rozmiarów porcji. Dlatego ważenie żywności jest jednym z najlepszych sposobów, aby przykładowo prowadzić dziennik spożywanej żywności i utrzymywać deficyt kaloryczny potrzebny do zrzucenia zbędnych kilogramów.

Korzyści ze stosowania wagi kuchennej

Dokładnie wiesz, ile jesz

– Korzystanie z wagi kuchennej wyklucza zgadywanie – mówi dietetyk Keith Ayoob.

Chociaż prowadzenie dziennika spożywanych posiłków jest zalecaną techniką w odchudzaniu, jedną z najczęstszych skarg związanych z rejestrowaniem żywności jest to, że nie wiesz, czy liczba kalorii jest w 100 proc. dokładna. Dzięki wadze do żywności możesz mieć pewność, że zapisujesz prawidłową ilość żywności zgodnie z liczbą na wadze. Gdy wiesz, ile jesz, możesz dostosować spożycie kalorii i makroskładników, aby lepiej dbać o aspekty zdrowotne.

Naucz się oceniać wzrokowo wielkość porcji

– Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z odchudzaniem, wagi kuchenne, miarki i łyżki do odmierzania pomogą ci poznać, jak wyglądają porcje różnych potraw – mówi dietetyk Summer Yule.

Często myślimy, że jemy znacznie mniej niż to faktycznie jest, zwłaszcza jeśli chodzi o pokarmy wysokokaloryczne, takie jak orzechy, masło orzechowe i oleje spożywcze, lub żywność, którą mamy tendencję spożywać w nadmiarze, jak makaron i płatki śniadaniowe.

– To otwiera oczy – mówi Ayoob.

Z biegiem czasu, im częściej ważysz swoje jedzenie, tym lepsze wielkości porcji będziesz ustalać.

Oceniaj wagę produktów po tym, jak je podnosisz

Waga żywności z drugiej strony może również pokazać, że trudno jest przesadzić z innymi pożywnymi produktami, takimi jak warzywa liściaste.

– Nie obchodzi mnie, ile waży szpinak, o ile jem dużo owoców i warzyw i nie dodaję ton wysokokalorycznych sosów – mówi Ayoob.

W tym sensie waga kuchenna może służyć jako pomocne przypomnienie, ile zdrowej żywności możesz jeszcze zjeść.

Podnieś swoje zdolności piekarnicze

Waga kuchenna jest niezbędna do precyzyjnego wykonywania pomiarów podczas gotowania i pieczenia.

– Ta sama objętość przedmiotu może mieć różną wagę w zależności od tego, jak ciasno został upakowany – wyjaśnia Yule. – Używanie wagi to niezawodny sposób na sukces.

Kup wagę, a już niedługo będziesz mógł nagrodzić siebie za inwestycję w swoje zdrowie, przygotowując ulubione smakołyki w zdrowszej wersji.

Jak znaleźć idealną wagę kuchenną?

Dietetycy są zgodni co do tego, że najlepsze wagi kuchenne mają kilka cech wspólnych. Oto, na co zwrócić uwagę podczas zakupów:

Waga powinna wskazywać pomiary zarówno w gramach, jak i w mililitrach

Funkcja tara umożliwia ustawienie wagi na zero przed dodaniem żywności do pojemnika, co sprawia, że mierzysz tylko wagę aktualnie dodawanej żywności

Funkcja automatycznego wyłączania pozwala oszczędzać baterię

Duża powierzchnia na miski i talerze o różnych rozmiarach wyeliminuje ograniczenia.

Jak korzystać z wagi kuchennej?

– Aby rozpocząć korzystanie z wagi kuchennej, połóż ją na płaskiej powierzchni i odczekaj kilka sekund, aż wyzeruje się przed położeniem żywności – mówi Ayoob. – Zważenie potraw przed gotowaniem to idealna sytuacja, ale jeśli zapomnisz o tym, nie stresuj się, ważniejsze jest spójne rejestrowanie spożycia żywności.

Jak często powinieneś używać wagi do jedzenia? To zależy od ciebie.

– Nie ma jednej dokładnej częstotliwości używania wagi kuchennej – mówi Yule.

Możesz spróbować używania jej, kiedy absolutnie musisz określić wielkość porcji, której nie jesteś pewien.

– Używaj wagi do jedzenia, o ile dobrze ci służy i przynosi korzyści – mówi Yule. – Jeśli czujesz, że przesadzasz lub masz obsesję na punkcie wszystkiego, co jesz, może to być znak, że powinieneś odpuścić.Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, jak się odchudzać, zawsze warto skontaktować się z dietetykiem, który pomoże stworzyć spersonalizowany plan.

