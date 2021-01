Intensywne ćwiczenia mogą przynieść... smutek. Wyjaśniamy, dlaczego

Istnieją dowody na to, że kiedy ćwiczymy na umiarkowanym poziomie, skupiamy się na pozytywnych myślach. Jednak kiedy podnosimy poziom intensywności ćwiczeń, dobre emocje znikają. Ćwiczenia mogą wzmagać intensywność emocji i sprawić, że poczujesz się bardziej zestresowany, niż wcześniej.

Przyczyny obniżonego nastroju

Do smutku po intensywnym treningu może przyczynić się kilka czynników. Kiedy energicznie ćwiczymy, nasze serce bije mocniej i szybciej oraz zaczynasz się pocić. Przypomina to reakcję „walcz lub uciekaj”, w której ciało przygotowuje się do ataku lub ucieczki. Nawet jeśli nie jesteś świadomy zmartwień krążących w twojej podświadomości, mogą one przybrać na sile podczas intensywnych ćwiczeń.

„Tego rodzaju fizyczne doświadczenia, które ludzie mogą mieć podczas intensywnych ćwiczeń, mogą być ściśle powiązane z objawami lęku” – mówi Michaela Pascoe z Victoria University. „Jeśli ktoś odczuwa niepokój, jeszcze ważniejsze jest rozważenie, jaki rodzaj aktywności fizycznej może być dla niego odpowiedni”.

Jak temu zapobiegać?

Należy stopniowo włączać ćwiczenia do codziennej rutyny i rozbudowywać je z czasem. To trochę jak terapia ekspozycyjna, która przyzwyczaić mózg i ciało do wysiłku fizycznego. Jeśli więc nie jesteś fanem ciężkiego treningu, nie rozpoczynaj od reżimu ćwiczeń. Pamiętaj, że spadki nastroju po ćwiczeniach przeminą, a ćwiczenia mają ogromne, krótko- i długoterminowe korzyści dla ciała i umysłu.

„Jeśli smutek lub niepokój po wysiłku fizycznym pojawia się tylko od czasu do czasu i szybko znika, nie ma potrzeby nic robić” – mówi Rhiannon Patten, fizjolog z Victoria University. Niektóre badania dotyczące aktywności fizycznej wskazują specyficzną granicę między tym, co uważamy za przyjemne i nieprzyjemne. Jest to punkt, w którym twój oddech zaczyna być szybki i ciężki, a twoje ciało wysyła sygnały, że nie może utrzymać tej intensywności zbyt długo. „Jeśli lubisz ćwiczenia to coś, co ludzie lubią robić, bardziej prawdopodobne jest, że po ćwiczeniach będą mieli pozytywny nastrój, nawet jeśli przekraczają ten próg” – wskazuje Patten.

