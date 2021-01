To już nie zabawka uczennic, a prawdziwy fit gadżet. Poznaj 8 korzyści płynących ze skakanki

Skakanka nie zajmuje dużo miejsca, jest super lekka i tania. Dzięki temu uwielbiają ją wszyscy: od małych dzieci po kulturystów na siłowniach. Ale jakie faktycznie przynosi korzyści zdrowotne? Poznaj jej 8 niesamowitych zalet.

Korzyści płynące ze skakania na skakance

1. Spala mnóstwo kalorii

Skakanie na skakance jest zaliczane do najlepszych ćwiczeń spalających kalorie na świecie. Szybkość spalania wynosi od 667 do 990 kalorii na godzinę. Badania wykazały, że zapewnia nawet lepsze spalanie niż bieganie. Dlatego jeśli nie chcesz wychodzić na jogging, a w domu nie masz bieżni, sięgnij po skakankę! Obietnica lepszego spalania kalorii jest wyjątkowo zachęcająca.

2. Poprawia koordynację

Skakanka poprawia koordynację szczególnie na linii: ręce, stopy, oczy. Wymaga skupienia i świadomości ciała. Poprawia też równowagę, co jest jednym z powodów, dla których ćwiczą na niej bokserzy. Jeśli nie masz dobrej koordynacji ruchów, na początku skakanie może być nieco trudne. Dlatego warto zaczynać w rozsądnym tempie i klasycznym stylu.

3. Wzmacnia siłę ramion

Zgodnie z wynikami małego badania opublikowanego w Human Kinetics Journal, skakanka może pomóc poprawić siłę ramion. Dobrze wpływa na stawy barkowe, które stają się mocniejsze i wykazują wzrost mobilności. Dzięki temu jest wszechstronna, ponieważ wpływa zarówno na górne jak i dolne części ciała.

4. Pomaga zapobiegać kontuzjom

Im więcej ćwiczeń obciążających, takich jak skakanie na skakance, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy lub złamań kości w wyniku łagodnych wypadków. Lekarze twierdzą, że to świetny sposób na zbudowanie stabilności i mobilności stawu skokowego. Dlaczego więc jej nie wypróbować?

5. Pomaga poprawić tempo ćwiczeń

Skakanka poprawi prędkość i rytm twoich ćwiczeń. Możesz wykonywać z nią wiele trików, ale najważniejszy jest stały rytm, jaki przy okazji musisz zachować. Jeśli nie lubisz robić sztuczek, staraj się co jakiś czas zmieniać rytm na szybki i wolny, aby stymulować szybsze tempo.

6. Pomaga wyrzeźbić łydki

Skakanka to świetny sposób na zbudowanie mięśni łydek. Pomaga poprawić elastyczność otaczających ich ścięgien i powięzi (czyli tkanki łącznej), dzięki czemu lepiej magazynują energię. To nie przypadek, że szczególnie uwielbiają ją kobiety, które często za cel treningu stawiają sobie wyrzeźbienie nóg.

7. Poprawia zdrowie kości

Skakanie wspomaga również rozwój kości. „Szczególnie w przypadku młodych kobiet chcemy zachęcać do takich działań w okresie dojrzewania, aby osiągnąć szczytową gęstość kości, ponieważ po dwudziestym roku życia jest o to znacznie trudniej” – mówi fizjolog Heather Milton z NYU Langone. Również kobiety po menopauzie mogą odnieść korzyści dla zdrowia kości. To więc świetna praktyka profilaktyczna w każdym wieku.

8. Poprawia zdrowie układu krążenia

Skakanka to przykład dobrego ćwiczenia krążeniowo-oddechowego. „Odpowiedź tętna na skakankę może być znacznie wyższa niż w przypadku innych form cardio, takich jak chodzenie, bieganie czy jazda na rowerze” – wyjaśnia Heather Milton. Takie ćwiczenia sercowo-naczyniowe są dobre nie tylko dla serca i płuc. Skakanka pomaga również zapobiegać przybieraniu na wadze, nadciśnieniu, cukrzycy i wielu innym stanom klinicznym.

