Zmaganie się z niechęcią do ćwiczeń znane jest nie tylko osobom początkującym, ale i tym, które trenują od dawna, a nawet zawodowcom. Jak sobie z tym radzą? Oto 12 sposobów, które wymienili.

12 sposobów na przekonanie samego siebie do ćwiczeń

1. Pamiętaj o zasadzie 10 minut

Jakikolwiek wysiłek jest lepszy niż żaden, przyjmij więc zasadę: spróbuję poćwiczyć przez 10 minut i zobaczę, jak się z tym poczuję. Jeśli nadal nie będzie ci z tym dobrze, możesz trening zakończyć, ale jest duża szansa, że jednak wytrzymasz do końca. Wysiłek danego dnia można również dzielić na części i np. wybrać się na jogging trzy razy po 10 minut.

2. Spójrz na swoje zdjęcie

Trener personalny Ramsey Bergeron radzi, by w widocznym miejscu w domu umieścić swoje zdjęcie i spojrzeć na nie przed treningiem. I nie chodzi o to, by się dobijać, patrząc na swoją sylwetkę. Ma to być zdjęcie przedstawiające ciebie w najpiękniejszym momencie życia, gdy udało ci się osiągnąć coś ważnego lub fotografia z ukochaną osobą, motywująca do działania.

3. Uprawiaj różne rodzaje treningów

Możesz je podzielić nawet na: trening na złoty, srebrny i brązowy medal. W lepszy dzień wybierz ten pierwszy, w bardziej leniwy – ten trzeci. Jak dokonać tych podziałów? Mogą to być biegi o różnej długości i intensywności lub ćwiczenia fitness dla początkujących, średnio- i zaawansowanych.

4. Wyodrębnij osobne miejsce do ćwiczeń

Taka dobrowolna izolacja pozwoli ci skupić się wyłącznie na treningu, możesz ćwiczyć w salonie, a nawet... kuchni, jak to robi trener Alex Parry.

5. Pomyśl, jak poczujesz się po treningu

Po treningu od razu nabierzesz sił, które wyzwoli w tobie satysfakcja z tego, że jednak podjąłeś czy podjęłaś się ćwiczeń. Warto przed wysiłkiem o tym pomyśleć. Że to nie tylko wyrzeczenie, ale i sposób na poprawienie sobie humoru.

6. Traktuj siebie dobrze i pomyśl, dlaczego to robisz

Trenerzy zauważają, że osoby, które do nich przychodzą, motywują chęć ćwiczeń negatywnym obrazem siebie. A oni radzą z kolei, by potraktować treningi jako sposób o zadbanie o siebie, na to, by i ciału i umysłowi było przyjemnie. Często wymagasz od innych, by dobrze cię traktowali, potraktuj się też tak sam/a.

7. Pomyśl o nagrodzie

Stety niestety, motywuje nas system nagród. Postanów więc sobie, że gdy skończysz ćwiczyć, włączysz sobie ulubiony serial, zjesz coś dobrego czy poczytasz książkę i zrobisz coś, co cię relaksuje.

8. Ogranicz dostęp do newsów

W większość dni wiadomości o 6 rano nie różnią się bardzo od tych o 18. Trener Remsey Bergeron zauważa, że jego klienci często przychodzą na trening w lepszym nastroju, gdy zobowiązują się czytać newsy tylko raz dziennie.

9. Zamień w trening coś, co i tak już robisz

Słuchasz muzyki, chodząc po mieszkaniu? Spróbuj przyspieszyć, dodaj pajacyki, kilka podskoków i już masz mini trening. Podobnie np. z odkurzaniem czy myciem podłóg.

10. Sportowcy też czasem nie lubią ćwiczyć

Reid Priddy, siatkarz, czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich stwierdza, że sportowcy w większości nie lubią ćwiczyć, ale uwielbiają wygrywać i to ich motywuje. Powód, dla którego trenujesz może być ważniejszy niż sam trening.

11. Wydaj na ćwiczenia trochę pieniędzy

Trenerka Becky Selvey zaznacza, że przecież nic nie motywuje tak, jak wydane pieniądze. Gdy więc kupisz nowe buty do biegania, matę czy strój do ćwiczeń, trudniej ci będzie zrezygnować z treningów, bo przecież w nie zainwestowałeś czy zainwestowałaś.

12. Niekoniecznie musisz być zmotywowany

Sarah Pelc Graca mówi, że od swoich klientów oczekuje nie motywacji a dyscypliny, bo ona jest w treningach skuteczniejsza. Kiedy już dostosujesz codzienny grafik do treningów, wejdziesz w ich rytm, będziesz nie do powstrzymania.

