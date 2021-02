Nagradzasz się jedzeniem za sukces w odchudzaniu? Oto 5 sposobów, jak przestać to robić

Nie musisz całkowicie rezygnować z fast foodów, ale wiedza, jak nagradzać siebie w sposób zgodny z obranymi celami zdrowotnymi, może całkowicie zmienić twoje podejście do kwestii nagród. Istnieje bowiem wiele niespożywczych nagród, które sprawią, że osiągniesz kolejny krok ze swojej listy. Kiedy następnym razem będziesz chciał sięgnąć po słodycze, rozważ 5 innych – zdrowych – nagród.

Zdrzemnij się

Kiedy ostatnio przeznaczyłeś trochę czasu na drzemkę? Wygospodarowanie czasu na drzemkę w napiętym harmonogramie dnia może być trudne, dlatego spróbuj uczynić z tego nagrodę za kolejne osiągnięcie na drodze do wymarzonej wagi.

Wykazano, że krótkie drzemki w niektórych przypadkach poprawiają nasze funkcje poznawcze. Dlatego drzemka może w istocie nawet przynosić korzyści twojemu życiu zawodowemu. Pozwalanie sobie na regenerację ciała i umysłu po treningu idzie w parze ze zdrowym trybem życia, w przeciwieństwie do spożywania słodkich lub tłustych potraw.

Kup akcesoria do ćwiczeń

Czy twój wzrok przykuła „ta wyjątkowa” para legginsów treningowych? A co powiesz na nową torbę na strój fitness? Nie? To może nowe hantelki? Wyznacz sobie osiągalny cel i wstępnie wybierz niedrogi sprzęt, a gdy osiągniesz swój cel, ruszaj do sklepu (to kolejne kroki w całej dziennej puli!), aby zrobić zakupy.

Dobry wygląd podcas następnego treningu może również pozwolić ci poczuć się lepiej. Świadomość, że masz ten wymarzony element garderoby lub sprzęt pomoże ci tylko dążyć do osiągania więcej, przybliżając cię coraz bardziej do kolejnego etapu.

Zapal świeczkę i przeczytaj książkę

Zapalenie świecy to prosta czynność, ale może być bardzo relaksująca i satysfakcjonująca. Po długim dniu pracy i ćwiczeń, po prostu usiądź z książką przy blasku świecy. To może być właśnie tym, czego potrzebujesz, aby się zrelaksować.

„Czas dla siebie” zwykle nie jest traktowany priorytetowo, ale jest to świetny sposób na ponowne naładowanie dobrą energią do dziłania naszych umysłów i ciał.

Wykazano, że uważność, której poziom zwykle poprawia się w okresach relaksu, zmniejsza stres i poprawia jakość życia. W ramach tej nagrody spróbuj pozbyć się negatywnych myśli i skup się wyłącznie na relaksie. Zasłużyłeś na to.

Zrób sobie urlop

Postaw siebie na pierwszym miejscu. Czy wciąż ciąży nad tobą jakiś obowiązek czy zadanie, którego się obawiałeś? Pozwól sobie powiedzieć nie, jeśli naprawdę nie czujesz się na siłach. Wielu z nas ostatecznie rezygnuje z planów z powodu... poczucia winy. Zamiast tego zdecyduj się wykorzystać ten czas na ćwiczenia.

Weź kąpiel i zrelaksuj się

Czy jest lepszy sposób na nagrodzenie siebie za postępy w dążeniu do zdrowia ciała niż relaksująca kąpiel?

Badania sugerują, że istnieje silny związek między zdrowiem fizycznym i psychicznym. Aktywność fizyczna wytwarza w naszych mózgach substancje chemiczne, zwane endorfinami, które zapewniają dobre samopoczucie, co z kolei może pomóc ci osiągnąć pozytywne nastawienie. Regularne treningi wzmacniają połączenie ciała i umysłu.

