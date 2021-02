W czasie 30 minut możemy spalić nawet 400 kcal! Ten trening ci się spodoba

Trening na skakance jest bardzo prosty. Wymaga niewiele miejsca oraz daje świetne rezultaty. Zaledwie pół godziny intensywnego skakania jest w stanie spalić od 300 do 400 kcal. Jak wykonać taki trening w domu? Przykładowe ćwiczenia zaprezentowała w „Dzień Dobry TVN” Ewa Brodnicka. Obejrzyj materiał wideo:

Co daje skakanie na skakance?

Poza oczywistym spalanie kalorii w ekspresowym tempie, skakanie na skakance niesie mnóstwo korzyści dla zdrowia i urody. Pamiętaj, by przed rozpoczęciem ćwiczeń wykonać krótką rozgrzewkę. Pomaga to przygotować mięśnie i tkanki łączne kończyn dolnych do treningu.

Skakanka może zwiększyć elastyczność i sprężystość mięśni nóg, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka urazów kończyn.



Całe ciało staje się smuklejsze, ale też silniejsze i jędrniejsze.



Skakanie na skakance pozwala rzeźbić mięśnie nóg i pośladków.



Skakanka wymaga cyklicznych ruchów całego ciała, co doskonale wpływa na koordynację. Poprawia komunikację układu nerwowego między mózgiem, nadgarstkami i mięśniami kończyn dolnych.



Skakanie na skakance wzmacnia kości i stawy (przed rozpoczęciem ćwiczeń upewnij się, czy możesz je wykonywać – niektóre choroby i przebyte urazy mogą być istotnym przeciwwskazaniem).

Podczas skakania tętno bardzo szybko rośnie i utrzymuje się na wysokim poziomie. Taki trening doskonale wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.



Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na metabolizm, przyspieszając go.

Sport gwarantuje wyrzut endorfin, które wprawiają nas w dobry nastrój. Jeśli dodatkowo przypomnimy sobie czasy dzieciństwa, dobry humor mamy zapewniony.

Skakanka to domowy sprzęt cardio, w który naprawdę warto zainwestować.

