3 popularne błędy w diecie, które powodują przyrost tłuszczu na brzuchu

Wiele osób gromadzi tłuszcz brzuszny, którego trudno się jest pozbyć. Dzieje się to zwłaszcza z wiekiem, nawet jeśli regularnie ćwiczą. Czy wiesz, jak temu zapobiec? Oto 3 błędy, które mogą się przyczyniać do dużej ilości tłuszczu na brzuchu.

Jakie błędy prowadzą do nadmiaru tłuszczu?

Jedzenie zbyt dużych posiłków w ciągu dnia

Jedzenie mniejszych posiłków pomaga regulować poziom cukru we krwi i zapobiega nadmiernemu przejadaniu się. Badanie przeprowadzone na otyłych kobietach wykazało, że sześć posiłków dziennie w regularnych odstępach czasu przyniosło większe korzyści pod względem poziomu cholesterolu, wydatku energetycznego i wrażliwości na insulinę. Regularny wzorzec jedzenia jest niezwykle ważny — znajdź harmonogram, który najbardziej ci odpowiada i trzymaj się go.

Ekstremalnie niskokaloryczne diety

To może być najgorszy i najbardziej rozpowszechniony mit, jeśli chodzi o metabolizm i utratę wagi. Zmniejszone spożycie kalorii powoduje bowiem, że metabolizm spoczynkowy zwalnia, aby zapewnić sobie wystarczającą ilość paliwa. Umiarkowany wzrost metabolizmu uzyskuje się przy zwiększonej aktywności fizycznej. Dlatego, aby zwiększyć metabolizm, ćwicz więcej! Potrzebujesz zbilansowanej diety zawierającej białka, węglowodany i odpowiednie rodzaje tłuszczów. To, co jesz, jest ważniejsze niż liczba kalorii, które zawiera każdy pokarm.

Zbyt mało białka w diecie

Termogeneza odnosi się do ilości ciepła wytwarzanego przez organizm, gdy spala żywność w celu uzyskania energii. Nie każdy wie, że białka wytwarzają więcej ciepła podczas trawienia niż węglowodany i tłuszcze. Ponadto białka prowadzą do większego poczucia sytości, więc po zjedzeniu mniejszej objętości czujesz się pełny. Dlatego większość twoich dziennych kalorii powinna pochodzić właśnie z białka.

