Wchodzenie na wagę to jedna z pułapek skutecznego odchudzania. Co jeszcze utrudnia proces?

Podejmując wysiłki związane z odchudzaniem, łatwo jest dać się złapać popularnym pułapkom myślowym. Sprawiają one, że proces odchudzania nie przebiega pomyślnie, a my tracimy motywację pomimo wielu wysiłków. Czego nie robić, by ułatwić sobie zrzucenie zbędnych kilogramów?

Nie zwracaj uwagi na wagę

Łatwo się zniechęcić do diety, gdy waga nie pokazuje jeszcze dużych efektów. Może to prowadzić do stresu, który wzmaga działanie niektórych hormonów i dodatkowo utrudnia utratę wagi. Dlatego eksperci proponują inną drogę. „W rzeczywistości utrata centymetrów, a nie wagi oznacza, że zacząłeś tracić tłuszcz” – tłumaczy dr Anam Umair. Jeśli wejdziesz na wagę i nie odnotujesz żadnych postępów, nie zniechęcaj się. Przypomnij sobie wszystkie inne pozytywne zmiany, które dostrzegasz. Na przykład: „Mam więcej energii na zabawę z dziećmi”, „Podnoszę większe ciężary” lub „Mam lepszą kondycję na spacerach”. Skupianie się na tym, co robisz dobrze, sprawia, że odchudzanie jest satysfakcjonujące i przyjemniejsze.

Każdy czasem łamie zasady

Kolejną rzeczą, która może pozbawić się motywacji jest chwilowe zaniedbanie, np. zjedzenie paczki chipsów w dniu ścisłego postu. Wynikające z niego poczucie winy sprawia, że niejako musimy zaczynać wysiłki od nowa. Dlatego więc pozwól sobie na drobne potknięcia. Zamiast mówić „Miałem zły dzień”, pomyśl: „Nie zjadłem wystarczająco dużo białka na śniadanie, co skłoniło mnie później do sięgnięcia po słodycze. Następnym razem przygotuję sobie śniadanie wcześniej”. Identyfikacja problemu bez poczucia winy i znalezienie rozwiązania pomaga uniknąć przyszłych wpadek. Nie pogrążaj się w żalu, ponieważ może prowadzić to do niezdrowych relacji z samym sobą i jedzeniem.

Myśl o sobie dobrze

Badania opublikowane w czasopiśmie Obesity wykazały, że osoby, które pozytywnie myślały o swoich wysiłkach, były bardziej skuteczne w odchudzaniu. Samoakceptacja pomagała im wrócić na właściwą ścieżkę po drobnych potknięciach, takich jak zjedzenie czegoś słodkiego czy pominięcie treningu. Pamiętaj, że zrzucanie zbędnych kilogramów i utrzymanie wagi wymaga stworzenia trwałych, zdrowych nawyków. Jest to nieustanny proces, który nie może być zbyt rygorystyczny.

