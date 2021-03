Odchudzasz się? Oto najlepsze mikroelementy wspomagające metabolizm i utratę wagi

Przyspieszenie metabolizmu to klucz do zrzucenia wagi. Zastanawiasz się, jak to zrobić? Zostań z nami, aby się tego dowiedzieć.

–Skoncentrowanie się na produktach pełnowartościowych, takich jak warzywa i owoce, może dostarczyć witamin i minerałów pomocnych w odchudzaniu, z dodatkową korzyścią w postaci błonnika i przeciwutleniaczy – mówi dietetyk Kristen Smith. Niektóre opcje są szczególnie skuteczne, jeśli mowa o mikroelementach pobudzających metabolizm. Podczas następnej wyprawy na zakupy rozważ poniższe możliwości. Cholina Cholina, należąca do rodziny witamin B, pomaga organizmowi efektywniej wykorzystywać tłuszcze, rozbijając je na mniejsze kawałki, które można łatwiej spalić w celu uzyskania energii. – Jajka są najlepszym wyborem jeśli chodzi o zawartość tego składnika odżywczego. Innym jest mango – mówi dietetyk Martha Lawder, prezes California Academy of Nutrition & Dietetics. – Chociaż ludzie skupiający się na odchudzaniu mają tendencję do unikania mango ze względu na wysoką naturalną zawartość cukru w owocu, są doskonałym źródłem choliny. – Mango nie tylko smakuje doskonale, ale także poprawia metabolizm – mówi Lawder. – Ponadto cholina jest bardzo ważna dla funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, więc to kolejna istotna korzyść. Magnez Wszystkie minerały w twojej diecie odgrywają ważną rolę, ale magnez jest wyjątkowy. Magnez nie tylko pomaga w regeneracji mięśni, poprawia zdrowie serca, gęstość kości i funkcje nerek. Jest również powiązany z poprawą snu i lepszym trawieniem. Jeśli chodzi o utratę wagi, badanie opisane w magazynie naukowym Nutrition wykazało, że wyższy poziom magnezu pomaga kontrolować poziom insuliny i glukozy we krwi, a także może zmniejszyć wzdęcia i zatrzymywanie wody. Proces ten poprawia metabolizm, ponieważ źle kontrolowana insulina i glukoza mogą mieć wpływ na magazynowanie tłuszczu. Pokarmy bogate w magnez to orzechy, gorzka czekolada, produkty pełnoziarniste, soczewica, ciecierzyca i komosa ryżowa. Jeśli myślisz o utracie wagi, najlepszym wyborem są awokado i łosoś, które są zarówno bogate w magnez, jak i mają wysoką zawartość tłuszczu. – Produkty takie jak awokado lub łosoś pomogą ci zachować uczucie sytości na dłużej – mówi Smith. – Dzięki temu zyskujesz zalety jego składników odżywczych, a jednocześnie ze zdrowego tłuszczu. Witamina D Ze względu na zasłużone miano wzmacniacza odporności witamina D jest z pewnością szalenie ważna, zwłaszcza że niektóre badania sugerują, że niski poziom tej witaminy może być powiązany z gorszymi wynikami w przypadku COVID. Ale zanim witamina D stała się ludzkim ulubieńcem ze względu na swój potencjał przeciwwirusowy, ceniono ją ze względu na inne korzyści zdrowotne, w tym pomoc w utracie wagi. Kilka badań wykazało związek między wyższą zawartością tłuszczu w organizmie a niższym poziomem witaminy D. W badaniu obejmującym 218 kobiet z nadwagą i otyłością w ciągu całego roku uczestnicy kontrolowali kalorie i ćwiczyli, a połowa przyjmowała również suplement witaminy D. Ta ostatnia grupa doświadczyła większej utraty wagi niż grupa, która nie dostarczała tej witaminy. Chcesz uzyskać więcej witaminy D z pożywienia? To kolejna okazja, by zjeść łososia, ponieważ ta ryba ma wysoką zawartość witamin. Jeśli nie jesteś fanem ryb, nie ma problemu: witaminę D możesz również otrzymać z żółtek jaj, grzybów i mleka. Nie zapomnij też o słońcu – to najlepszy sposób na zwiększenie poziomu witaminy D w organizmie. Według dr Michaela Holicka z Bone Health Care Clinic w Boston University Medical Center, aby uzyskać optymalną dzienną dawkę witaminy, wystarczy tylko około 10–20 minut ekspozycji na słońce. Czytaj też:

