Chcesz coś przekąsić, ale boisz się, że zaszkodzi to twojej diecie? Oto 5 przekąsek, które możesz spożywać bez poczucia winy

Entuzjaści zdrowego odżywiania i fitnessu z całego świata wzdłu i wszerz mimo faktycznego przykładania wagi do mikro- i makroskładników oraz kalorii z powodzeniem stosują koncepcję, znaną jako cheat meal, co sprowadza się do posiłku wykraczającego poza założenia diety, lub cheat day – jeśli mówimy o trochę dłuższej perspektywie. Taki oszukańczy posiłek czy też właśnie oszukańczy dzień to nic innego, jak zaplanowane przerwy w codziennej diecie.

Dlaczego cheat meal jest ważny?

Takie oszukane posiłki są również bardzo ważne, ponieważ pozwalają zaspokoić twoje zachcianki i dać ci poczucie sytości, a nawet zwiększyć motywację do dalszego życia i postępowania w zgodzie z dietą. Kiedy codziennie jesz ten sam rodzaj jedzenia, twoje ciało potrzebuje odpoczynku, aby nadążyć za treningami i rygorystyczną dietą. To naturalne, że od czasu do czasu chcesz sprawić sobie trochę przyjemności.

Na ogół nie odczuwamy potrzeby „oszukiwania” w pierwszych kilku tygodniach diety i ćwiczeń. Ale kiedy trwamy w tym przez długi czas, ciało zaczyna instynktownie domagać się pewnych pokarmów. Nawet dietetycy twierdzą, że oszukańczy posiłek jest w porządku, jeśli jest pod kontrolą. Podczas planowania takiego „oszustwa” powinieneś być sprytny. Jakie przekąski zatem warto wybrać?

Przekąski, które nie zaszkodzą diecie

Makaron



Makaron to kolejny niskokaloryczny dodatek do diety, który może być podstawą cheat meal'a. Jest smaczny, a także zapewnia pewne korzyści zdrowotne. Możesz wybrać swój ulubiony makaron i dodać do niego sos według własnych upodobań. Możesz także dodać warzywa.



Sushi



Sushi jest bogate w węglowodany i aminokwasy. Jest nie tylko smaczne, ale i zdrowe! Jeśli szukasz czegoś lekkiego i pysznego, to sushi jest dla ciebie. Wcale nie jest tłuste i stanowi wspaniały niskokaloryczny posiłek.



Serowe krakersy



Serowe krakersy to klasyczna przekąska składająca się z... zapieczonego startego sera. Konkretniej: parmezanu lub grana padano. Takie krakersy spełniają życzenie zjedzenia czegoś smacznego bez nadmiernego przybierania na wadze. Są to lekkie przekąski, które mają niską kaloryczność i mogą stanowić dobre urozmaicenie nawet zdrowego posiłku.



Potrawy z południa Indii



Zaskoczony? Południowoindyjskie potrawy, takie jak dosa, idli i uthappam, są bardzo niskokaloryczne i wyjątkowo smaczne.



Domowy burger

Jeśli masz ochotę na burgera, możesz go łatwo zrobić w domu. Użyj pełnoziarnistych bułek, aby makro- i mikroelementy się zgadzały. Możesz dodać swoje ulubione składniki i sosy, aby posiłek był smaczny i zgodny z twoimi preferencjami.

