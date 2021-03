Skuteczna dieta za pośrednictwem wideorozmów. Będzie przełom w odchudzaniu?

Mała grupa dorosłych Brytyjczyków straciła na wadze dzięki pewnej nietypowej interwencji badawczej. Uczestnicy stwierdzili po eksperymencie, że czuli się pewniej w dokonywaniu wyborów zdrowotnych dzięki poradnictwu zdrowotnemu bazującemu na wideokonferencjach i wsparciu społeczności.

Przebieg badania

Grupa niezależnych badaczy z Wielkiej Brytanii zrekrutowała 20 osób z Hampshire w czerwcu 2020 r. Wszyscy zmagali się z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym lub otyłością. Program badawczy trwał 10 tygodni. Uczestników instruowano, jak przestrzegać diety niskowęglowodanowej i odstawić przetworzoną żywność podczas 90-minutowych sesji doradczych w małych grupach za pośrednictwem wideokonferencji. Spotkania miały miejsce co dwa tygodnie.

Pod koniec 10-tygodniowego programu uczestnicy stracili średnio 5,76 kg, czyli około 6,5% początkowej masy ciała. Znacząco poprawiło się im także ciśnienie krwi i kontrola poziomu cukru we krwi też przebiegała sprawniej.

Oprócz tych wymiernych korzyści, uczestnicy zgłosili również subiektywną poprawę: stwierdzili, że mają większą kontrolę nad swoim zdrowiem i są w stanie lepiej podejmować dobre decyzje. Jedna osoba wspomniała nawet, że była zaskoczona tym, jak łatwo było schudnąć.

Badanie uzupełnia wcześniejsze dowody, że metody wirtualne mogą być realnym sposobem oferowania usług związanych z odchudzaniem, gdyż zapewniają połączenie spersonalizowanego poradnictwa, wsparcia grupowego i informacji opartych na dowodach.

Wirtualne wsparcie może być pomocną strategią

Wcześniejsze badania z lipca 2020 r. wykazały, że coaching online prowadzony przez wykwalifikowany zespół ekspertów był tak samo skuteczny, jak osobiste wizyty, i pomógł schudnąć uczestnikom badania.

Jednak usługi wirtualne mają pewne ograniczenia.

Około 17% uczestników tego ostatniego badania stwierdziło, że używanie wideokomunikatora nie było „idealne, ale w porządku” w kontekście ich programu odchudzania. W przypadku niektórych osób intensyfikacja wirtualnych interakcji opartych na wideorozmowach może nawet prowadzić do wypalenia lub zmęczenia.

Ponadto nie ma zbyt wielu danych na temat wirtualnego coachingu opartego na wideorozmowach w zakresie odchudzania, szczególnie w dłuższej perspektywie. Potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy takie programy mogłyby konsekwentnie pomagać ludziom schudnąć i utrzymać wagę.

Nadal istnieje powód, aby być sceptycznym wobec programów odchudzających online, zwłaszcza wersji komercyjnych. W badaniu z 2017 roku naukowcy odkryli, że mniej niż połowa komercyjnych programów internetowych, które oglądali, była poparta dowodami dobrej jakości. Nawet programy, które były poparte dowodami, miały tendencję do zawyżania wyników.

Ograniczenie węglowodanów i przynależność do społeczności

To najnowsze badanie ma swoje ograniczenia, ponieważ nie było w nim grup porównawczych ani kontrolnych, więc nie jest jasne, jak ten program ma się do innych strategii odchudzania. Nie jest też do końca jasne, jakie aspekty programu doprowadziły do utraty wagi.

Uczestnicy otrzymali szereg informacji na temat innych strategii zdrowotnych, takich jak przerywany post, zwiększenie ilości ćwiczeń, odpowiednia ilość snu i radzenie sobie ze stresem. Zachęcano ich również do wzajemnego wspierania się między sesjami w prywatnej grupie w mediach społecznościowych.

Naukowcy wysnuli teorię, że ograniczenie węglowodanów mogło odegrać rolę w temacie utraty wagi... tak samo jak ograniczenie podjadania i fast foodów. Pomocne może być również należenie do społeczności osób o podobnych poglądach w celu uzyskania wsparcia. Najprawdopodobniej była to kombinacja wszystkich powyższych czynników, jak podsumowali naukowcy.

