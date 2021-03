Wokół ćwiczeń odchudzających krąży wiele mitów. Najwyższy czas je rozwiać!

Co myślimy o ćwiczeniach, a co z tych przekonań jest prawdą? Sprawdźmy to.

Mit 1: Tylko ćwiczenia pozwalają schudnąć

Ćwiczenia dają tak wiele korzyści zdrowotnych, że warto je wykonywać niezależnie od tego, czy myślisz o utracie wagi, czy nie. Często ludzie myślą, że mogą schudnąć, rozpoczynając nowy program ćwiczeń – bez wprowadzania jakichkolwiek innych zmian. Niestety, w przypadku zdecydowanej większości z nas... tak po prostu nie jest.

– Musisz mieć deficyt kalorii, aby schudnąć, i żadna ilość ćwiczeń nie może zmienić tych praw termodynamiki – mówi Parker Condit, trener. Innymi słowy, musisz przyjmować mniej energii (pożywienia) niż zużywasz. Ćwiczenia mogą pomóc zmienić ten stosunek, ale nie jest to najskuteczniejszy sposób.

– Ćwiczenia przez jedną godzinę dziennie, siedem dni w tygodniu stanowią mniej niż 5% całkowitego czasu w danym tygodniu – mówi Condit. – To, co robisz w pozostałych 95% czasu, też jest ważne.

Na szczęście istnieje wiele innych pomysłów do wypróbowania.

– Zwiększenie aktywności niezwiązanej z ćwiczeniami w ciągu dnia może mieć tu bardzo duży wpływ, zwłaszcza na początku drogi do utraty wagi – mówi Condit. – Niektóre z nich to chodzenie, krzątanie się po domu, stanie zamiast siedzenia i generalnie większa ilość ruchu w ciągu dnia.Oczywiście odżywianie również odgrywa ważną rolę.

Mit 2: Im więcej się pocisz, tym więcej kalorii spalasz

Czasami ludzie martwią się, że jeśli nie są przemoczeni do suchej nitki po treningu, stracili czas.

– Pocenie się jest jedynie sposobem kontrolowania temperatury ciała przez organizm, a nie wskaźnikiem liczby kalorii ani ilości spalanego tłuszczu – mówi Katelyn Barrons, certyfikowana trenerka osobista. – Jeśli w twojej siłowni jest niska temperatura dzięki klimatyzacji, nadal spalasz tyle samo kalorii, co w ciepłej siłowni.

Co więcej, wolniejsze treningi, które niekoniecznie powodują ociekanie potu, takie jak chodzenie pod górę na bieżni lub podnoszenie ciężarów, są nadal kluczem do spalania kalorii, utrzymania dobrego metabolizmu i pomagania organizmowi w utrzymaniu beztłuszczowej masy mięśniowej.

Mit 3: Trzeba poczuć trening w mięśniach. One muszą boleć!

Niektórzy szybko dochodzą do wniosku, że jeśli nie czują bólu po treningu, to nie robią postępów i po prostu zmarnowali czas – zauważa Ben Walker, trener osobisty. – Może to wynikać z błędnego przekonania, że ból mięśni oznacza spalanie tłuszczu.

To, czy czujesz ból po treningu, czy nie, ma związek z tym, jak twoje mięśnie przystosowują się do nowych wyzwań. Za każdym razem, gdy spróbujesz nowego ćwiczenia lub zwiększysz wagę lub opór, którego używasz podczas ćwiczenia, prawdopodobnie później poczujesz ból.

Ale gdy twoje ciało dostosuje się do twojego schematu ćwiczeń, będziesz rzadziej czuć ból. To znak, że twoje mięśnie mogą wykonać więcej pracy, ale nie oznacza to, że nie czerpiesz korzyści z ćwiczeń, które wykonujesz. Wiemy, że najlepszym sposobem, aby stać się silniejszym, jest zwiększanie trudności treningów w miarę upływu czasu. Ale to niekoniecznie będzie oznaczało, że będziesz obolały za każdym razem, gdy utrudnisz sobie treningi lub że powinieneś używać bólu jako wskaźnika skuteczności swoich treningów. Ponadto przewlekłe bóle mogą sprawić, że trening będzie mniej atrakcyjny, co może zepsuć zaplanowany harmonogram ćwiczeń poprzez zniechęcenie cię do ćwiczeń.

– Skoncentruj się na zwiększeniu obciążenia, a nie na bólu, a osiągniesz swoje cele związane z utratą wagi – radzi Walker.

Mit 4: Im więcej ćwiczysz, tym więcej schudniesz

O dziwo, większa ilość ćwiczeń nie zawsze jest lepsza, gdy celem jest utrata wagi. – Twoje ciało potrzebuje odpoczynku, aby się zregenerować, więc jeśli ciągle twoje mięśnie pracują, nigdy nie dajesz im czasu na naprawę – wyjaśnia Rebecca Louise, trenerka fitness. – Gdy mięśnie się regenerują, stają się silniejsze, co oznacza większą masę mięśniową, a tym samym więcej spalanych kalorii.

Co więcej, zbyt dużo ćwiczeń może prowadzić do przetrenowania, co może utrudnić utratę wagi. – Nasze ciało wytwarza hormon zwany kortyzolem, kiedy odczuwa stres – mówi Jennifer Nagel, certyfikowany trener osobisty. – Prawdopodobnie znasz to lepiej jako reakcję walki lub ucieczki. Na ogół jest to dobra rzecz.

Ale zbyt dużo ćwiczeń może prowadzić do nadmiernej produkcji kortyzolu, co z kolei powoduje, że jesz więcej, a mniej śpisz, niwelując wysiłki związane z odchudzaniem. Pamiętaj o 1-2 dniach odpoczynku w tygodniu, aby dać swojemu organizmowi szansę na regenerację.

Mit 5: Ćwiczenia cardio to najlepszy sposób na utratę wagi

– Wiele osób uważa, że ponieważ podczas 45-minutowej sesji cardio spala sięę więcej kalorii niż podczas 45-minutowej sesji liftingującej, powinni po prostu trzeba robić treningi cardio, ponieważ zapewni to maksymalne spalanie kalorii – mówi Drew Manning, trener personalny. – Ludzie nie biorą jednak pod uwagę EPOC (nadmierne zużycie tlenu po wysiłku), a jest to koncept polegający na dalszym spalaniu kalorii po zakończeniu ćwiczeń.

Podnoszenie ciężarów nie tylko buduje mięśnie i pomaga utrzymać je podczas utraty tłuszczu, ale także pomaga w dalszym spalaniu kalorii przez długi czas po zakończeniu treningu.

