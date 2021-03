Myślałeś, że te produkty są zdrowe? Oto, dlaczego się myliłeś

Ciasta, czekoladki i napoje bezalkoholowe są dobrze znane z tego, że zawierają duże ilości cukru. Ale istnieje cała gama innych produktów, często uważanych za zdrowe, które zawierają równie wysoki poziom tego słodkiego składnika.

Pierwszy winowajca: sosy do makaronu

W kwietniu ubiegłego roku jeden z gigantów spożywczych, popularny koncern produkujący na światową skalę popularne sosy do makaronu ostrzegł konsumentów przed... własnymi produktami. Firma poinformowała, że, jeśli ludzie chcą spożywać takie produkty, jak sos do makaronu, powinni rozważyć tylko niektóre produkty, i to tylko od czasu do czasu. Dlaczego? Skąd ten anty-marketing?

Przedstawiciele koncernu powiedzieli, że takie ograniczenie zalecają ze względu na wysoki poziom cukru, tłuszczu i soli w ich produktach. Słoik 500 g oryginalnego sosu bolońskiego tej marki zawiera ponad sześć kostek cukru – a jest to tyle samo, co mieści popularny baton z karmelem i kremem. Sugerowana porcja (125 g) zawiera 7,3 g cukru. A to tylko jeden z przykładów.

Inne produkty, które skrywają ten niewdzięczny cukier

Zupy



Ale nie wszystkie, spokojnie.

Paczkowane zupy są popularne wśród osób będących na diecie, ale najgorsi winowajcy zawierają duże ilości cukru. Klasyczna zupa pomidorowa popularnej marki zawiera 19,4 g (ponad cztery łyżeczki) cukru w ​​puszce, podczas gdy krem ​​pomidorowy innej marki zawiera 12,8 g w puszce. Kolejne znalezione na sklepowych półkach produkty mają odpowiednio 23,6 g i 21,6 g cukru. Podobnie jak w przypadku sosów do makaronu, w wielu przypadkach sugerowana porcja zawiera mniej, chociaż zależy to od konsumenta.



Gotowe posiłki



Gotowe dania są kolejnym winowajcą ukrytego cukru, z rzekomo pikantnymi potrawami mocno słodzonymi. Paczkowany słodko-kwaśny kurczak z ryżem może zawierać nawet 21,8 g cukru. Inna opcja takiego dania znaleziona w sklepie zawierała 24,8 g cukru zaledwie w połowie opakowania, a kurczak słodko-kwaśny w cieście – aż 19,8 g w każdej porcji. Nawet rzekome zdrowsze alternatywy mogą zawierać więcej cukru, niż można by się spodziewać. Jeden z producentów twierdzi, że jego receptury zostały opracowane we współpracy z „ekspertami żywieniowymi”, ale wyjściowy produkt zawiera aż 13,7 g cukru.



Jogurty smakowe



Jogurty owocowe mogą być pomysłem wielu osób na zdrowy deser, szczególnie dla dzieci, ale często zawierają duże ilości cukru – a rzekomo zdrowa, niskotłuszczowa odmiana tego produktu to jeden z najgorszych przestępców. Na przykład jogurt waniliowy bez tłuszczu może zawierać nawet 15,5 g cukru na 100 g. Równoważny produkt organiczny zawiera 13,6 g na 100 g. Jedna trzecia kubka (150 g) znalezionego w sklepie niskotłuszczowego jogurtu truskawkowego zawiera 17,9 g cukru. Naprawdę chcesz podać to swojemu dziecku?



Woda smakowa



Jeśli w nazwie jakiegoś produktu znajduje się woda, można by przypuszczać, że na poziomie zdrowotnym nie ma się czym martwić. Ale wody smakowe często zawierają duże ilości cukru – nawet 27 g w półlitrowej butelce!



Batoniki zbożowe



Są często postrzegane jako zdrowa alternatywa dla batonów czekoladowych lub pożywne śniadanie w ruchu, ale mogą zawierać duże ilości cukru. Batonik kokosowo-morelowy w jogurcie zawiera 19,7 g cukru. Pewne batoniki owsiane i miodowe z muesli zawierają 11,9 g cukru w ​​dwóch batonach.



Ketchup



Ketchup popularnej marki zawiera 22,8 cukru na 100 g czyli 3,4 g w sugerowanej porcji 15 g (łyżka stołowa). Niestety nie jest to wyjątek. A przecież zapewniano nas o prozdrowotnym likopenie...Czytaj też:

