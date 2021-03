Czy śniadanie to naprawdę „podstawowy posiłek dnia”? Okazuje się, że nie każde

Debata na temat tego, czy śniadanie wpływa na wagę lub jakikolwiek inny aspekt zdrowia, faktycznie dotyczy tego, co właściwie jemy na śniadanie. Idealnie byłoby, gdyby było bogate w białko, błonnik, zdrowe tłuszcze oraz wolne od przetworzonych produktów o wysokiej zawartości cukru i sodu.

Cała prawda o śniadaniu

Można zatem powiedzieć, że spożywanie śniadania, które składa się wyłącznie z przetworzonych, „wygodnych” produktów, nie jest podstawowym posiłkiem dnia, o jaki chodzi dietetykom. Słodka bułka, kolorowe płatki śniadaniowe, rogalik z kremem czekoladowym – to wszystko prawdopodobnie podniesie poziom cukru we krwi i da chwilowy zastrzyk energii. Niestety, poskutkuje też zjedzeniem obfitego obiadu do syta lub podjadaniem jeszcze przed nim. Jedzenie niezdrowych produktów może też prowadzić do zmęczenia, niestabilnego humoru i uwalniania hormonów głodu.

Te produkty warto jeść na śniadanie

Aby faktycznie uzyskać podstawowy posiłek dnia, skup się na tym, by zapewnić organizmowi odpowiednie paliwo. Zbilansowane śniadanie pomoże ci zachować energię, produktywność uczucie sytości. W dłuższej perspektywie ureguluje poziom hormonów głodu. Przykładem pożywnego śniadania jest np. owsianka na mleku roślinnym ze świeżymi owocami, jajko na miękko, sałatka warzywna, zielony koktajl, pełnoziarniste pieczywo, a także owoce i warzywa. Warto też wypić szklankę wody z cytryną zamiast kawy.

Czym skutkuje pomijanie śniadania?

Z naukowego punktu widzenia pomijanie śniadania nie powoduje przybierania na wadze. Ale zapewne da organizmowi mocne sygnały głodu – co może skłonić cię do przejadania się przy kolejnym posiłku. Jeśli jesteś przyzwyczajony do jedzenia śniadania i próbujesz je ograniczyć, aby wspierać utratę wagi, na dłuższą metę może to przynieść odwrotny skutek. Pominięcie śniadania doprowadzi do poczucia głodu, zmęczenia i senności w ciągu dnia.

