5 wskazówek, jak schudnąć po trzydziestce

Kiedy jesteśmy młodzi, nasz metabolizm działa dobrze i jesteśmy zazwyczaj bardziej aktywni. Niestety, w wyniku stresu związanego z dorosłym życiem możemy przyjmować niezdrowe nawyki żywieniowe. Dlatego ważne jest, aby odchudzać się w mądry sposób – w okolicach tego wieku działamy bowiem „na pełnych obrotach” i mamy określone potrzeby energetyczne.

Odchudzanie po 30. roku życia – porady

1. Przestań ulegać modnym dietom

W świecie zdrowego odżywiania i odchudzania nie brakuje trendów żywieniowych, które obiecują szybkie efekty. Okazuje się, że ludzie po trzydziestce jako pierwsi ulegają modnym dietom. Nie wahają się nawet próbować ekstremalnych planów żywieniowych, które zmuszają ich do całkowitego odcięcia się od określonej grupy pokarmów. Ale to wszystko nie pomaga zrzucić kilogramów, a nawet prowadzi do niedoborów składników odżywczych. Zamiast tego skup się na zdrowym odżywianiu i uważaj na wielkość porcji.

2. Ogranicz alkohol i pij więcej wody

Po 30. ludzie mają wiele okazji do picia alkoholu – urodziny znajomych, spotkania rodzinne, świętowanie awansów czy okazjonalne wyjścia. Jednak z biegiem czasu coraz ciężej nam regenerować się po zakrapianej nocy. Każdy wypity kieliszek wydaje się podwójnie odbijać na samopoczuciu kolejnego dnia. Nadmierne spożycie alkoholu może też łatwo doprowadzić do zbędnych kilogramów: alkohol zawiera dużo kalorii i zero składników odżywczych. Aby schudnąć, spróbuj pić więcej wody w ciągu dnia. Woda przyspiesza metabolizm i pomaga szybciej schudnąć.

3. Wypróbuj post przerywany

Okresowy post jest korzystniejszy dla osób w wieku 30 lat w porównaniu z osobami starszymi. Dlaczego? Otóż z wiekiem ludzie często zapadają na choroby, takie jak cukrzyca i problemy z tarczycą. W takiej sytuacji nie należy długo pozostawać na czczo. Z kolei post pomaga przyspieszyć metabolizm i spalić tłuszcz z brzucha. Warto go wypróbować, jednak nie myl postu z głodem – post może pomóc schudnąć, ale długotrwały głód spowolnić metabolizm.

4. Pilnuj harmonogramu snu

Dużym wyzwaniem dla osób po trzydziestce jest radzenie sobie ze stresem i pilnowanie prawidłowego harmonogramu snu. Zdrowy sen powinien trwać minimum 6-7 godzin w nocy, bez przerw. Kiedy nie dostarczamy sobie optymalnej ilości snu, częściej sięgamy po wysokokaloryczne przekąski. Aby zadbać o regularny sen, możesz ćwiczyć codziennie medytację. Pomoże w zasypianiu i uporządkowaniu myśli.

5. Ruszaj się więcej przez cały dzień

Niezależnie czy to rower, bieganie, spacer z psem czy zakupy, każdy ruch jest dobry dla samopoczucia i sylwetki. Osoby próbujące schudnąć często nie doceniają wagi codziennej aktywności. Ostry trening na bieżni i podnoszenie ciężarów jest ważne, ale bycie aktywnym przez cały dzień może znacznie przyspieszyć utratę wagi. Codzienna aktywność poprzez zwiększanie liczby kroków, wybieranie schodów, a nawet sprzątanie mieszkania to niektóre sposoby na spalenie większej ilości kalorii w ciągu dnia.

Na koniec pamiętaj, że każda osoba jest inna, podobnie jak jej droga do utraty wagi. Nasz tryb życia znacząco determinuje to, jak powinniśmy się odchudzać. Jednak zdrowe odżywianie, ćwiczenia i przestrzeganie nawyków zdrowego stylu życia są polecane dla każdego. To podstawa zachowania zdrowej sylwetki oraz dobrego samopoczucia.

